W październiku posadź tę roślinę w ogrodzie. Na zimę zaczerwieni się małymi kuleczkami. Jakie rośliny sadzić w październiku i listopadzie?

Posadź teraz i zimą podziwiaj. Tą roślinę najlepiej sadzić jesienią

Jesień to wcale nie jest pora, gdy w ogrodzie wszystko powoli zamiera. Jest wiele gatunków roślin, które sadzi się właśnie o tej porze roku. To właśnie teraz sadzi się niektóre odmiany marchewek, ostrokrzew, bukszpan oraz berberysy. Październik to także najlepszy termin na sadzenia cisu pospolitego. To przepiękne, wiecznie zielone, drzewo iglaste, które wprowadza wyjątkowy klimat do zimowego ogrodu. Jego niewielkie, czerwone owoce są ozdobią każdą przestrzeń. Cis pospolity to roślina wieloletnia, a niektóre okazy potrafią rosnąc nawet tysiąc lat! Naturalne występuje w Europie, Azji, a także w niektórych rejonach Afryki. Cis pospolity słynie ze swoich leczniczych właściwości. Ma on działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe Często wykorzystywany jest w leczeniu chorób reumatycznych i stawowych. Warto wiedzieć, że w Polsce cisy są pod ochroną. Przez długi czas były one wycinane. Drewno cisów jest bardzo twarde i chętnie wykorzystywane.

Jak sadzić cis pospolity w ogrodzie?

Cis pospolity sadzi się albo wiosną albo jesienią. Według ogrodników najlepszy jesienny termin sadzenia cisów to właśnie październik. Gleba jest wtedy odpowiednio wilgotna i nieprzemarznięta. Cisy najlepiej rosną na półprzepuszczalnych glebach bogatych w próchnicę. Świetnie sprawdzają się w uprawie pojemnikowej i doskonale znoszą przycinanie. W tej formie mogą być rewelacyjną ozdoba ogrodu. Aby posadzić cis wykop dołek nieco większy niż objętość bryły korzeniowej. Na dno wysyp niewielką ilość podłoża i włóż sadzonkę. Cis pospolity świetnie sprawdzi się w roli rośliny na żywopłot. W takim przypadku możesz go regularnie przycinać i formować jego kształt. Jesienią podlewaj cis raz na dwa tygodnie.

