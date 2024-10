Piwonie zazwyczaj nie kwitną w pierwszym roku (choć nie jest to regułą), po posadzeniu, zdarza się, że podobnie zachowują się także i w drugim roku. Jednak jeśli nie zakwitną także w trzecim, trzeba zastanowić się, czy nie popełniliśmy błędu związanego z wyborem stanowiska oraz samym sadzeniu rośliny.

Kiedy przesadzić piwonię? Ogrodnik radzi, co zrobić by piwonia w końcu zakwitła

Jeśli zastanawiamy się, kiedy przesadzić piwonie to wskazówką będzie ich słabszy wzrost i brak kwitnienia. Trzeba jednak pamiętać, że peonie źle znoszą zmiany. Bywa, że po przesadzeniu nie kwitną nawet przez 2 sezony. Dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość i dać piwoniom czas na regenerację. Jeśli chodzi o przeprowadzenie zabiegu, to tutaj obowiązują takie same zasady, jak przy sadzeniu. Piwonie przesadzamy oraz sadzimy w drugiej połowie sierpnia lub na początku września. Jeśli zrobimy to później, musimy liczyć się z tym, że późniejsze może być także kwitnienie w przyszłym roku. Ważne jednak by umieścić bulwy w ziemi na długo przed przymrozkami. Rośliny muszą się dobrze ukorzenić, żeby wzmocnić się, zanim chwyci mróz. Według bardziej przesądnych ogrodników piwonie muszą być posadzone 1 września, dzięki temu będą obficie kwitły. Gdy data nie zostanie zachowana, istnieje ryzyko, że na kwiaty trzeba będzie czekać kilka lat. Tyle, jeśli chodzi o przesądy. W ostatnim czasie przymrozki przychodzą coraz później, dlatego wielu ogrodników przesadza kwiaty także w październiku. Jeśli kupimy bulwy rośliny wiosną, można je posadzić w kwietniu. Jednak nie należy przesadzać peoni w tym czasie. Możemy uszkodzić system korzeniowy, co niekorzystnie wpłynie na jej kondycję przyjęcie się i wzrost. Warto też pamiętać, że piwonia jest rośliną, która lubi ciepło i słońce. Jeśli posadzimy ja na zacienionym stanowisku, efektem może być brak kwitnienia.

