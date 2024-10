Nepalski ogrodnik wskazał, jak zimować rododendrona. Zrób to z rododendronem na zimę, a wiosną zrewanżuje się bujnym kwitnieniem.

Zimowanie rododendronów. Jak przygotować krzew na zimę?

Nie wszystkie rododendrony potrzebują specjalnego przygotowania do zimy. Ten gatunek naturalnie pochodzi z Nepalu i północnej części Chin i jest świetnie przystosowany do niskich temperatur. Rododendrony występują również w Europe. Najczęściej rosną w górskich obszarach i potrafią poradzić sobie ze zmianami klimatu. Szczególnie wytrzymałe są azalie, które zniosą nawet wysokie mrozy. W przypadku rododendronów rosnących w ogrodach warto je dodatkowo zabezpieczyć na zimę. W ten sposób wiosną roślina będzie silniejsza i lepiej zakwitnie. Na mróz najbardziej najbardziej narażone są odmiany, które nie gubią liście zimą. Gdy ziemia będzie twarda od mrozu to krzew nie może pobierać wody, a jednocześnie szybciej paruje wilgoć zgromadzona w liściach. W efekcie krzew usycha. Rododendrony podobnie jak inne rośliny ogrodowe należy odpowiednio przygotować do nadchodzącej zimy. Już późnym latem powinno się zaprzestać nawożenia, aby nie przedłużać okresu wegetacji rośliny. Rododendrony warto podlewać również zimą. Najlepiej jest to robić przed okresami największych mrozów i w razie odwilży.

Ściółkowanie rododendronów na zimę

Jesienią i zimą rododendrony muszą mieć odpowiednio przygotowaną ściółkę. Znajomy ogrodnik z Nepalu wskazał, że najlepsze będzie nieodkwaszona kora lub torf. Tak przygotowania ściółka chroni przed utratą wody, a po rozłożeniu zamieni się w próchnicę. Ściółkowanie wzmacnia również odporność i chroni krzewy przed chorobami. Bardziej delikatnie gatunki rododendronów należy także okrywać na zimę. Najlepiej jest okryć je agrowłókniną, która ochroni krzew przed niskimi temperaturami i wiatrem. Zapobiega ona również utracie wody. Tak przegotowany krzew będzie gotowy na nadchodzącą zimę, a wiosną zrewanżuje się bujnym kwitnieniem.

