Wydał dychę i poczuł słodki smak głównej wygranej. Los za 10 złotych odmienił jego życie

Szczęśliwiec z Wielkopolski wygrał 507 000 zł w zdrapce Cherry 777.

Zwycięski los został zakupiony w środę, 28 października, przy ulicy Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

W zdrapce Cherry 777 wciąż pozostaje do zdobycia jedna główna nagroda w wysokości 507 000 zł.

Wielka wygrana w Ostrowie Wielkopolskim. Zdrapka za 10 zł dała graczowi fortunę

Niezwykły uśmiech losu spotkał klienta kolektury zlokalizowanej przy ulicy Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim. To właśnie tam, w środę 28 października, zakupiona została zdrapka Cherry 777, która pod warstwą farby skrywała gigantyczną kwotę. Jak poinformował Totalizator Sportowy, szczęśliwy posiadacz kuponu wzbogacił się o dokładnie 507 000 złotych. Wydatek rzędu zaledwie 10 złotych przyniósł stopę zwrotu, o jakiej marzy każdy gracz w naszym kraju.

Szczęśliwy los kupiony przy ulicy Kaliskiej okazał się strzałem w dziesiątkę. Tego typu wygrane rozbudzają wyobraźnię i pokazują, że fortuna może uśmiechnąć się do każdego w najmniej oczekiwanym momencie. Ostrów Wielkopolski stał się tym samym kolejnym punktem na mapie Polski, w którym padła tak spektakularna wygrana.

Ile pieniędzy zostało w puli zdrapki Cherry 777? Sprawdź, czy wciąż można wygrać fortunę

Zdrapka Cherry 777 została wprowadzona na rynek w nakładzie wynoszącym aż 4 000 000 sztuk losów. Trzy z nich zawierały główną wygraną. Mimo że w Ostrowie Wielkopolskim padła właśnie wygrana pierwszego stopnia, to w grze wciąż pozostaje jeszcze jeden los z główną wygraną o wartości kolejnych 507 tysięcy złotych!

Według oficjalnych danych, aktualna pula na nagrody w tej grze wynosi wciąż imponujące 13 125 380 złotych. Oznacza to, że fani zdrapywania mają realne szanse na zdobycie mniejszych i większych kwot, wynoszących od 10 złotych do 507 tysięcy złotych.

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