Zgotowali młodemu mężczyźnie piekło. Wszystko nagrywali, a potem mu grozili. Wiek oprawców szokuje

Dramatyczne sceny rozegrały się w powiecie kolskim. Z informacji przekazanych przez kolską policję wynika, że zawiadomienie o przestępstwie trafiło do Komisariatu Policji w Kłodawie 24 października. Funkcjonariusze bezzwłocznie przystąpili do akcji, docierając do poszkodowanego, wykonując z jego udziałem wymagane procedury oraz gromadząc dowody. Jednocześnie śledczy pracowali nad identyfikacją i namierzeniem miejsc pobytu osób zamieszanych w ten incydent.

Śledczy ustalili, że pokrzywdzony młody człowiek padł ofiarą przemocy fizycznej oraz psychicznej, a zachowanie sprawców wobec niego miało wyjątkowo upokarzający charakter. Uczestnicy tego zajścia mieli ponadto rejestrować przebieg wydarzeń przy użyciu smartfonów, robiąc fotografie oraz kręcąc filmy. Ofierze zapowiedziano także, że zostanie pobita, jeżeli zdecyduje się zgłosić sprawę stróżom prawa.

Zarzuty za szczególne udręczenie w powiecie kolskim. Sprawcom grozi 25 lat więzienia

W efekcie policyjnych działań zarzuty przedstawiono osobom mającym 23, 18 i 17 lat, a ponadto dwóm nieletnim. Zgromadzone przez funkcjonariuszy dowody dały prokuratorowi podstawę do sformułowania oskarżeń dotyczących między innymi pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Kodeks karny przewiduje za ten czyn surową karę wynoszącą od 5 do nawet 25 lat więzienia.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kole miejscowy Sąd Rejonowy podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące 23-letniej kobiety oraz 18-letniego mężczyzny. Z kolei 17-latek został objęty policyjnym dozorem i otrzymał zakaz zbliżania się do ofiary oraz kontaktowania z nią. W przypadku dwójki nieletnich sąd zadecydował o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich.