Pogoda dla Poznania: 30 października - 1 listopada

Mieszkańcy Poznania w najbliższych dniach doświadczą zróżnicowanej pogody. Weekend rozpocznie się od stabilnej, choć pochmurnej aury, jednak już sobota przyniesie opady deszczu. W niedzielę deszcz zaniknie, ale temperatura wyraźnie spadnie, co sprawi, że będzie to najchłodniejszy dzień tego weekendu.

Początek weekendu bez deszczu

Piątek, 30 października, w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, jednak parasole nie będą jeszcze potrzebne. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie około 11 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 9°C. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością, dochodzącą do 3 m/s, nie powodując większego dyskomfortu.

Sobota przyniesie zmianę aury

Zmiana pogody nadejdzie w sobotę, 31 października. Tego dnia w Poznaniu należy spodziewać się słabych opadów deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia utrzyma się na poziomie z piątku i wyniesie około 11°C, ale noc będzie już wyraźnie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 6 stopni. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Chłodniejsza i pochmurna niedziela

Niedziela, 1 listopada, będzie najzimniejszym dniem weekendu. Termometry w Poznaniu wskażą maksymalnie około 10 stopni Celsjusza, a nocą temperatura utrzyma się na poziomie około 6°C. Niebo pozostanie w większości zasnute chmurami, a prognozy wskazują na możliwość wystąpienia bardzo symbolicznych opadów. Jednocześnie osłabnie wiatr, którego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Poznaniu?

Pochmurny, ale suchy piątek to dobra okazja na popołudniowy spacer po mieście lub wizytę w jednym z parków. Deszczowa sobota może z kolei skłonić do spędzenia czasu wewnątrz. To idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie lub spędzenie czasu w kawiarni. W chłodniejszą niedzielę, mimo braku deszczu, warto pamiętać o cieplejszym ubraniu, planując aktywności na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather