Szkoła z Nowego Tomyśla zdobyła tytuł Szkoły Roku. Nauczycielka Roku z Poznania

Mikołaj Fedorowicz
Mikołaj Fedorowicz
2026-10-28 14:39

Szkoła podstawowa z Nowego Tomyśla wygrała konkurs Wielkopolska Szkoła Roku 2026. Tytuł dla nauczyciela trafił do Wiesławy Wójcik z Poznania. Podczas gali wręczono także nagrody laureatom i odznaki honorowe.

Najwyższe wyróżnienia trafiły do dwóch placówek z różnych miast. Wielkopolską Szkołą Roku 2026 została Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu, a tytuł Wielkopolskiego Nauczyciela Roku 2026 zdobyła Wiesława Wójcik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu. Nagrody wręczono 27 października w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

O oba tytuły ubiegało się łącznie 182 kandydatów i placówek: wpłynęło po 91 wniosków w każdej kategorii. W obu konkursach wybrano po jednym zwycięzcy, czterech laureatów i dziesięciu wyróżnionych. Podczas gali wręczono nagrody finansowe, wyróżnienia i pamiątkowe statuetki.

Konkursy organizuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego, by doceniać szkoły i nauczycieli z regionu. Była to ich dziesiąta edycja. W latach 2016-2026 nagrodzono łącznie 168 szkół oraz 160 nauczycieli.

Te szkoły również znalazły się w gronie nagrodzonych

Laureaci konkursu Wielkopolska Szkoła Roku 2026

  1. Przedszkole Miejskie nr 7 w Gostyniu
  2. Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim
  3. Szkoły im. I.J. Paderewskiego prowadzone przez Edukację Lubasz
  4. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

Wyróżnione placówki

  1. II Liceum Ogólnokształcące K. Baczyńskiego w Koninie
  2. Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Zalewskiego w Świnkowie
  3. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
  4. Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu
  5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
  6. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Rychwale
  7. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Fałkowie
  8. Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole
  9. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie
  10. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Jarocinie

Nauczyciele z nagrodami i wyróżnieniami

Laureaci konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2026

  1. Edyta Banasiak, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej
  2. Tomasz Wołowiec, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
  3. Anita Kocunik, Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwie
  4. Artur Żyto, Zespół Szkół Społecznych nr 4 Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Poznaniu

Wyróżnieni nauczyciele

  1. Julianna Ciosmak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu
  2. Katarzyna Szyszka, Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu
  3. Agnieszka Lizik-Kwaśniewska, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie
  4. Damian Skoczypiec, Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu
  5. Maciej Kucman, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
  6. Magdalena Janiak, II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie
  7. Monika Latańska, Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie
  8. Barbara Leszkowicz-Barszcz, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Krzycku Wielkim
  9. Bernadeta Dubilewicz, Samorządowe Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Białośliwiu
  10. Katarzyna Jachimowicz, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

Odznaki honorowe i słowa o pracy nauczycieli

Podczas gali wręczono także Odznaki Honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Otrzymali je Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Wielkopolskim oraz Iwona Kałużna, dyrektorka Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie w latach 2001-2026.

W uroczystości uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy wielkopolskich szkół oraz przedszkoli, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Igor Bykowski, wielkopolski kurator oświaty, prezesi oświatowych związków zawodowych oraz przedstawiciele instytucji akademickich i oświatowych.

Katarzyna Kretkowska, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, mówiła podczas gali: „Szkoła nie jest wyłącznie miejscem przekazywania wiedzy i zdobywania kolejnych ocen. To także przestrzeń, w której młody człowiek uczy się rozumieć siebie i innych, odkrywa swoje możliwości, buduje poczucie własnej wartości i przekonuje się, że warto podejmować wysiłek”.

Zwracając się do nauczycieli, Kretkowska dodała: „To właśnie państwo, nauczycielki i nauczyciele, często jako pierwsi dostrzegacie talent, którego uczeń w sobie jeszcze nie rozpoznaje. Potraficie zachęcić do działania, kiedy brakuje wiary we własne siły i pomóc podnieść się po niepowodzeniu. Uczycie, że błąd nie musi oznaczać porażki, a sukces jest często rezultatem wytrwałości, systematycznej pracy i odwagi.”

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

Pokój Zbrodni - Śledził i zabił nauczycielkę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI