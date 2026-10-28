Najwyższe wyróżnienia trafiły do dwóch placówek z różnych miast. Wielkopolską Szkołą Roku 2026 została Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu, a tytuł Wielkopolskiego Nauczyciela Roku 2026 zdobyła Wiesława Wójcik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu. Nagrody wręczono 27 października w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

O oba tytuły ubiegało się łącznie 182 kandydatów i placówek: wpłynęło po 91 wniosków w każdej kategorii. W obu konkursach wybrano po jednym zwycięzcy, czterech laureatów i dziesięciu wyróżnionych. Podczas gali wręczono nagrody finansowe, wyróżnienia i pamiątkowe statuetki.

Konkursy organizuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego, by doceniać szkoły i nauczycieli z regionu. Była to ich dziesiąta edycja. W latach 2016-2026 nagrodzono łącznie 168 szkół oraz 160 nauczycieli.

Te szkoły również znalazły się w gronie nagrodzonych

Laureaci konkursu Wielkopolska Szkoła Roku 2026

Przedszkole Miejskie nr 7 w Gostyniu Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim Szkoły im. I.J. Paderewskiego prowadzone przez Edukację Lubasz Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

Wyróżnione placówki

II Liceum Ogólnokształcące K. Baczyńskiego w Koninie Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Zalewskiego w Świnkowie Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Rychwale Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Fałkowie Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Jarocinie

Nauczyciele z nagrodami i wyróżnieniami

Laureaci konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2026

Edyta Banasiak, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej Tomasz Wołowiec, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile Anita Kocunik, Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwie Artur Żyto, Zespół Szkół Społecznych nr 4 Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Poznaniu

Wyróżnieni nauczyciele

Julianna Ciosmak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu Katarzyna Szyszka, Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu Agnieszka Lizik-Kwaśniewska, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie Damian Skoczypiec, Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu Maciej Kucman, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej Magdalena Janiak, II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Monika Latańska, Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie Barbara Leszkowicz-Barszcz, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Krzycku Wielkim Bernadeta Dubilewicz, Samorządowe Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Białośliwiu Katarzyna Jachimowicz, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

Odznaki honorowe i słowa o pracy nauczycieli

Podczas gali wręczono także Odznaki Honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Otrzymali je Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Wielkopolskim oraz Iwona Kałużna, dyrektorka Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie w latach 2001-2026.

W uroczystości uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy wielkopolskich szkół oraz przedszkoli, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Igor Bykowski, wielkopolski kurator oświaty, prezesi oświatowych związków zawodowych oraz przedstawiciele instytucji akademickich i oświatowych.

Katarzyna Kretkowska, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, mówiła podczas gali: „Szkoła nie jest wyłącznie miejscem przekazywania wiedzy i zdobywania kolejnych ocen. To także przestrzeń, w której młody człowiek uczy się rozumieć siebie i innych, odkrywa swoje możliwości, buduje poczucie własnej wartości i przekonuje się, że warto podejmować wysiłek”.

Zwracając się do nauczycieli, Kretkowska dodała: „To właśnie państwo, nauczycielki i nauczyciele, często jako pierwsi dostrzegacie talent, którego uczeń w sobie jeszcze nie rozpoznaje. Potraficie zachęcić do działania, kiedy brakuje wiary we własne siły i pomóc podnieść się po niepowodzeniu. Uczycie, że błąd nie musi oznaczać porażki, a sukces jest często rezultatem wytrwałości, systematycznej pracy i odwagi.”

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI