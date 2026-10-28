Kolega miał zadać mu śmiertelne ciosy. 52-latek wykrwawił się na przejściu dla pieszych!

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-10-28 13:28

48-letni Poznaniak przyznał się do zabicia kolegi. Tragedia rozegrała się w poniedziałek, 26 października, a ofiara została odnaleziona na przejściu dla pieszych u zbiegu ulic Sycowskiej i Trzebińskiej.

ambulans
Autor: Andrzej Rembowski/ Pixabay.com

Zakrwawionego mężczyznę, z ranami szyi i klatki piersiowej, na pasach, zauważył przypadkowy świadek. Niestety, mimo wezwania pogotowia nie udało się uratować mężczyzny. Policja szybko wytypowała podejrzanego, który razem z ofiarą zbierał złom.

48-latek jest podejrzany o zabójstwo.

Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci 52-letniego pokrzywdzonego było wykrwawienie - mówi Super Expressowi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Śledczy złożyli wniosek o tymczasowe aresztowanie 48-letniego Ukraińca.

Mężczyzna przyznał się, ale nie potrafił w sposób logiczny i racjonalny podać powodów, którymi się kierował - dodaje Wawrzyniak.

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