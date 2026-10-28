Kolega miał zadać mu śmiertelne ciosy. 52-latek wykrwawił się na przejściu dla pieszych!

Zakrwawionego mężczyznę, z ranami szyi i klatki piersiowej, na pasach, zauważył przypadkowy świadek. Niestety, mimo wezwania pogotowia nie udało się uratować mężczyzny. Policja szybko wytypowała podejrzanego, który razem z ofiarą zbierał złom.
48-latek jest podejrzany o zabójstwo.
Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci 52-letniego pokrzywdzonego było wykrwawienie - mówi Super Expressowi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
Śledczy złożyli wniosek o tymczasowe aresztowanie 48-letniego Ukraińca.
Mężczyzna przyznał się, ale nie potrafił w sposób logiczny i racjonalny podać powodów, którymi się kierował - dodaje Wawrzyniak.