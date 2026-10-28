Kolega miał zadać mu śmiertelne ciosy. 52-latek wykrwawił się na przejściu dla pieszych!

48-letni Poznaniak przyznał się do zabicia kolegi. Tragedia rozegrała się w poniedziałek, 26 października, a ofiara została odnaleziona na przejściu dla pieszych u zbiegu ulic Sycowskiej i Trzebińskiej.

Autor: Andrzej Rembowski/ Pixabay.com