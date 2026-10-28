„Zakątek Weteranów” potrzebuje wsparcia. To jedyny taki ośrodek w Europie

Stowarzyszenie „Zakątek Weteranów” pod Wrześnią opiekuje się zwierzętami po służbie

Za powstaniem „Zakątka Weteranów” stoją byli oraz obecni policjanci z Wielkopolski, doskonale znający realia służby psów i koni. W miejscowości Gierłatowo koło Wrześni w województwie wielkopolskim utworzyli oni azyl dla czworonożnych emerytów ze wszystkich formacji mundurowych. Trafiają tam podopieczni z Policji, Wojska, Straży Miejskich i Gminnych, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, a także z WOPR, TOPR, GOPR, Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej. Są to zwierzęta, które przez wiele lat wykorzystywały swoje umiejętności, ryzykując zdrowie, a często również życie, aby dbać o bezpieczeństwo publiczne.

„Po skończonej pracy w formacjach mundurowych zwierzęta ze względu na wiek lub stan zdrowia są wycofywane ze służby i zdarza się, że nie mogą mieć zapewnionego spokoju i odpoczynku w domu dotychczasowego opiekuna - przewodnika czy jeźdźca. Przyczyny tego stanu rzeczy bywają różne i najczęściej nie są zawinione ze strony tych funkcjonariuszy. Tu na pomoc im wychodzi Zakątek Weteranów, do tej pory opiekujący się ponad dwudziestoma psami służbowymi oraz ośmioma końmi służbowymi, który prowadząc w ten sposób działalność spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - przekazali przedstawiciele Stowarzyszenia "Zakątek Weteranów".

„Zakątek Weteranów” zapewnia dom emerytowanym zwierzętom

Codzienne funkcjonowanie Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów” bazuje przede wszystkim na dobrowolnych wpłatach oraz darach rzeczowych. Wprawdzie od dwóch lat zwierzęta podlegające pod MSWiA mają przyznaną emeryturę pokrywającą koszty wyżywienia i leczenia weterynaryjnego, jednak wielu podopiecznych placówki nadal nie jest objętych takim świadczeniem. Członkowie organizacji zaznaczają, że ośrodek może działać dzięki bezinteresownej pomocy pani Krystyny Nowakowskiej, która użycza teren oraz budynki na cele statutowe. Mimo tego opieka nad czworonogami oraz samo utrzymanie „Zakątka” wiążą się z wysokimi kosztami stałymi, obejmującymi rachunki za media, konieczne remonty czy budowę nowych kojców i wybiegów. Obecnie pojawiła się szansa na rozbudowę ośrodka, co pozwoliłoby zapewnić spokojną starość większej liczbie zwierzęcych weteranów.

„Dwa lata temu stowarzyszenie stało się właścicielem nowego, dużego terenu, na którym znajdują się budynki gospodarcze. Niestety stan tych budynków nie pozwala na ich użytkowanie. Niezbędnym jest przeprowadzenie gruntownych remontów, w tym dachów i wzmocnienie konstrukcji. Trzeba także postawić nowe kojce, ogrodzić wybiegi i padoki. Koszt inwestycji to około 2 mln zł, których "Zakątek Weteranów" nie ma” - przekazało Stowarzyszenie.

Autor: Policja.pl/ Materiały prasowe

Stowarzyszenie „Zakątek Weteranów” apeluje o wsparcie zbiórki na remont

Przeprowadzenie tej inwestycji wymaga jednak zaangażowania i wsparcia darczyńców, dlatego przedstawiciele Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów” wystosowali specjalny apel o pomoc.

„Prosimy o wsparcie działań wpłatami na rzecz Stowarzyszenia "Zakątek Weteranów", by można było dla podopiecznych Zakątka stworzyć piękną i bezpieczną ostoję”

Pieniądze można wpłacać za pośrednictwem zbiórki prowadzonej pod adresem https://pomagam.pl/akrrwg w internecie.