Tajemnicze zaginięcie 16-letniej Ukrainki. Jest pilny apel policji

Poszukiwania 16-letniej obywatelki Ukrainy prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Czerwonaku. Dziewczyna w sobotę, 24 października, około godz. 16:00 samowolnie oddaliła się z miejsca zamieszkania przy ul. Słonecznej w Czerwonaku. Od tamtej pory nie wróciła do domu.

Z informacji przekazanych przez policjantów wynika, że zaginiona może przebywać na terenie Poznania lub Swarzędza. Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które widziały nastolatkę lub wiedzą, gdzie może się znajdować.

Zaginęła 16-letnia Vlada Voloshyna. Rysopis

Vlada ma około 156 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Ma jasne włosy z pasemkami i mocny makijaż.

W chwili zaginięcia była ubrana w niebieską kurtkę, jeansy oraz brązowe buty sportowe.

Każda informacja może pomóc w odnalezieniu 16-latki. Osoby, które widziały Vladę Voloshynę lub wiedzą, gdzie przebywa, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Czerwonaku pod numerem telefonu 516 878 940 lub pod numerem alarmowym 112.