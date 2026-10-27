Znaleźli go zakrwawionego na pasach. 50-latek nie żyje, policja zatrzymała mężczyznę

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-10-27 13:54

Poniedziałkowy poranek mieszkańców Poznania zelektryzowała wiadomość, że na przejściu dla pieszych u zbiegu ulic Sycowskiej i Trzebińskiej odnaleziono… zakrwawionego człowieka. - Mężczyzna w wieku około 50 lat miał rany w okolicy szyi, a także klatki piersiowej - informował podkom. Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Sprawa była bardzo tajemnicza i zakończyła się tragicznie. Szczegóły w artykule.

Znaleźli go zakrwawionego na pasach. 50-latek nie żyje, policja zatrzymała mężczyznę
Autor: Wygenerowane przez AI

Przyjazd karetki niewiele pomógł. Mimo szybkiej interwencji - ranny mężczyzna zmarł. Kryminalni od razu przypuszczali, ze doszło do przestępstwa. Rany wyglądały jak zadane ostrym narzędziem. Mężczyzna miał też podcięte gardło. Kilka godzin wystarczyło mundurowym, by poinformować, że zatrzymali osobę, która może mieć związek ze śmiercią 50-latka.  Ustalamy jego rolę w tym zdarzeniu.

Na ten moment żadnej hipotezy nie wykluczamy. Trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia - mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. 

Jedna z policyjnych hipotez mówi, że ofiara przed upadkiem na pasach wyszedł z pobliskiego pustostanu. Zatrzymany to 48-letni obywatel Ukrainy. Razem ze swoją ofiarą zbierali złom.

We wtorek rano (27 października) w Zakładzie Medycyny Sądowej została przeprowadzona sekcja zwłok. Prokuratura o jej wynikach poinformuje dopiero 28 października.

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