Mają tylko 9 lat, a dokonały czegoś wielkiego! Zosia i Michalina uratowały życie mężczyźnie

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-10-27 9:24

Mają zaledwie dziewięć lat, a wykazały się odwagą, której nie powstydziłby się niejeden dorosły. Zosia i Michalina ze Zbąszynia zauważyły nieprzytomnego mężczyznę w samochodzie i nie pozostały obojętne. Dzięki ich szybkiej reakcji na miejsce dotarły pogotowie ratunkowe i policja. Jak się okazało, życie 31-latka było poważnie zagrożone.

Dwie uśmiechnięte dziewczynki w otoczeniu służb ratunkowych i przedstawicieli miasta. O ich bohaterskim czynie czytaj na SE.
Autor: KPP Nowy Tomyśl/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło 20 października. Dwie uczennice Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu wracały z dodatkowych zajęć szkolnych, gdy zauważyły samochód, który zjechał na bok jezdni. Kierowca zasnął, a nawiązanie z nim kontaktu było niemożliwe. Dziewczynki zorientowały się, że mężczyzna może potrzebować pilnej pomocy.

Dziewięciolatki szukały pomocy u dorosłych

Zosia i Michalina nie przeszły obojętnie obok niepokojącej sytuacji. Zaczęły pukać do drzwi pobliskich budynków, szukając osoby dorosłej, która pomogłaby wezwać służby ratunkowe. Ich determinacja przyniosła efekt - powiadomiono pogotowie i policję.

Dziewczynki pomyślały również o tym, jak ułatwić ratownikom dotarcie do poszkodowanego. Zajęły miejsca przy skrzyżowaniu ulic Garbarskiej i Poznańskiej w Zbąszyniu, skąd wskazywały drogę nadjeżdżającemu patrolowi oraz zespołowi ratownictwa medycznego. Dzięki temu służby mogły sprawnie dotrzeć do mężczyzny.

Stan 31-latka zagrażał jego życiu

Na miejscu ratownicy udzielili 31-letniemu mieszkańcowi Zielonej Góry niezbędnej pomocy. Jak przekazała policja w Nowym Tomyślu, mężczyzna choruje na cukrzycę, a przyczyną jego stanu była hipoglikemia, czyli niebezpiecznie niski poziom glukozy we krwi. Sytuacja stanowiła poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia, mimo że wcześniej przyjął leki.

W takich okolicznościach liczy się każda minuta. Zauważenie zagrożenia, wezwanie pomocy i wskazanie służbom drogi mogą mieć kluczowe znaczenie. Tym razem ogromną rolę odegrały dwie dziewięciolatki, które zamiast się odwrócić, postanowiły działać.

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