Tego nie dało się zaplanować! Dwie siostry urodziły dzieci niemal w tym samym czasie

Informację o tym niecodziennym zdarzeniu przekazano 22 października na facebookowym profilu „Rodzimy w Wolsztynie”. Autorzy wpisu zwrócili uwagę, że wspomniana data już na zawsze zapisze się w pamięci obu powiększonych rodzin jako niezwykle ważny moment.

Mała Zosia oraz Nikodem zaliczyli już swój pierwszy wspólny moment w życiu. Chociaż przyszli na świat w osobnych porodach, to między ich narodzinami upłynęła zaledwie jedna godzina. Co ciekawe, waga każdego z nowo narodzonych dzieci przekroczyła cztery kilogramy.

Poród dwóch sióstr w Wolsztynie. Internauci gratulują mamom Zosi i Nikodema

Wpis w mediach społecznościowych błyskawicznie wywołał falę komentarzy od internautów, którzy składali gratulacje świeżo upieczonym mamom i życzyli dużo zdrowia nowo narodzonym maluchom.

„Gratulacje 🩷🩷🩷 Dużo zdrówka dla maluszków i Mam” — napisała jedna z komentujących.

Kolejny użytkownik sieci odniósł się w swoim wpisie do niezwykłego zbiegu okoliczności i skomentował to słowami „Mega fajnie 😊 zdrówka dla dzieciaczków i mam. Ojcowie to przekalkulowali na pewno”.

W sekcji komentarzy pojawiły się także zwięzłe i bardzo ciepłe słowa wsparcia o treści „Gratulujemy i życzymy dużo zdrówka”.

Data 20 października stanie się od teraz dla obu tych rodzin okazją do wyjątkowych wspomnień. Małej Zosi oraz Nikodemowi należy życzyć przede wszystkim doskonałego zdrowia, radosnego dzieciństwa i ogromu miłości na każdy dzień.