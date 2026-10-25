Potężny wybuch w domu. Okno wyleciało z budynku, w środku był senior!

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 października, około godz. 8.30. Policja i inne służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w domu jednorodzinnym na osiedlu Pustachowa w Gnieźnie.

Po przybyciu na miejsce okazało się, że doszło tam do wybuchu butli z gazem. Eksplozja spowodowała poważne zniszczenia w pomieszczeniu kuchennym. Siła wybuchu była na tyle duża, że z domu wypadło również okno.

Senior był w domu w chwili wybuchu

W budynku w momencie eksplozji przebywał starszy mężczyzna. Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia senior nie odniósł obrażeń.

Na miejscu interweniowały służby, które ustalały okoliczności zdarzenia. Wybuch butli z gazem doprowadził do zniszczenia części domu, jednak tym razem nie było osób poszkodowanych.

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