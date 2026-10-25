Samochód staranował wiatę przystankową. Trzy osoby były w niebezpieczeństwie!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-10-25 18:57

W centrum stolicy Wielkopolski doszło do niezwykle groźnej sytuacji. Rozpędzone auto uderzyło w inny pojazd, po czym wbiło się w wiatę przystanku Park Wilsona. Na miejscu czekali pasażerowie, ale cudem uniknęli obrażeń. Mundurowi podali już pierwsze szczegóły tego incydentu.

W niedzielę 25 października około godziny 10.30 na ulicy Głogowskiej w Poznaniu miała miejsce wyjątkowo niebezpieczna sytuacja. Dwa auta osobowe zderzyły się blisko przystanku tramwajowego Park Wilsona na jezdni prowadzącej w stronę Górczyna. Odrzucone po kolizji auto z impetem wjechało w pobliską wiatę.

Według ustaleń przekazanych przez podkom. Annę Klój z biura prasowego poznańskiej policji zawinił jeden z uczestników ruchu. Wszystko wskazuje na to, że kierowca Volkswagena zderzył się z Audi przez nieprawidłową zmianę pasa.

Wypadek na przystanku Park Wilsona. Piesi cudem uniknęli obrażeń

Incydent ten mógł mieć zdecydowanie bardziej tragiczne konsekwencje. W momencie wjechania pojazdu w konstrukcję pod wiatą przystanku Park Wilsona stały trzy osoby. Na szczęście zderzenie z infrastrukturą nie wyrządziło nikomu najmniejszej krzywdy.

Przeprowadzone na miejscu badania wykazały, że obaj kierowcy biorący udział w incydencie byli całkowicie trzeźwi. Mundurowi zaznaczyli również, że bezpośrednim powodem tej groźnej stłuczki była prędkość niedostosowana do panującej pogody.

Marsz Różowej Wstążki w Szczecinie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI