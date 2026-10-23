Nie mają zębów, ale mają asa w rękawie! Te zwierzęta podbiją poznańskie zoo

Natura nie dała im zębów, ale wyposażyła w wyjątkowo elastyczny, lepki i imponująco długi język. Potrafią wprawić go w ruch nawet 150 razy w ciągu 60 sekund! Ten niezwykły narząd pozwala im błyskawicznie pożerać ich ulubiony przysmak – mrówki. Poznańskie zoo właśnie powitało nowych mieszkańców: sześcioletniego Gubę oraz trzyletnią Yorinę, czyli parę mrówkojadów olbrzymich.