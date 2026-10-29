Kiedy wypada Halloween 2026? Plany dzieci pod znakiem zapytania

Halloween przypada w sobotę, 31 października. Tego dnia tysiące przebranych dzieci tradycyjnie ruszają w odwiedziny do sąsiadów, licząc na zdobycie cukierków oraz innych słodkości.

Okazuje się jednak, że nie w każdym miejscu najmłodsi będą mogli beztrosko kultywować ten zwyczaj. W jednej z miejscowości na terenie Wielkopolski wystosowano apel, który może całkowicie pokrzyżować tegoroczne plany dzieci ze względu na troskę o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Wieś Ocieszyn rezygnuje z Halloween. Sołtys apeluje do rodziców

Sytuacja dotyczy wsi Ocieszyn, położonej w powiecie obornickim na terenie województwa wielkopolskiego. Miejscowy sołtys Błażej Pacholski wspólnie z radą sołecką poprosił rodziców, by w tym roku dzieci oraz młodzież odstąpiły od odwiedzania kolejnych domów w celu zbierania słodkości.

[...] szanując obawy mieszkańców, apelujemy, aby w tym roku zrezygnować z tradycyjnego chodzenia od domu do domu i zbierania słodyczy. Zachęcamy dzieci i młodzież do organizowania halloweenowych zabaw w swoich domach, w gronie rodziny i znajomych, bez odwiedzania posesji innych mieszkańców - czytamy na Facebooku sołectwa Ocieszyn.

Obawy o bezpieczeństwo w Halloween. Mieszkańcy Ocieszyna wolą dmuchać na zimne

Lęk społeczności wiąże się głównie z brakiem pewności co do tego, kto właściwie staje przed drzwiami posesji. Specjalne kostiumy i maski na Halloween znacznie utrudniają identyfikację osób odwiedzających sąsiadów. Lokalna społeczność podkreśla, że okazję do zbierania cukierków mogą wykorzystać także ludzie przyjezdni, którzy nie mieszkają w tej miejscowości.

Dodatkowy strach wywołują medialne relacje o incydentach z ostatnich tygodni w polskich szkołach, a także pojawiające się w przestrzeni publicznej komunikaty o różnych zagrożeniach. W rezultacie część mieszkańców woli zachować ostrożność i odpuścić tradycyjne świętowanie na wiejskich ulicach.

Spór o tradycję Halloween w Ocieszynie. Jak komentują to internauci?

Inicjatywa wywołuje mieszane uczucia. Zbieranie słodyczy stanowi dla wielu najmłodszych najciekawszą część Halloween, będąc przy tym świetną okazją do integracji z rówieśnikami i wspólnych zabaw. W trwającej dyskusji nie brakuje opinii, że nie powinno się zabierać dzieciom radości z tego zwyczaju, natomiast właściwy nadzór ze strony osób dorosłych wystarczy, aby zapewnić im pełne bezpieczeństwo.

Z drugiej strony nie brakuje zwolenników tego rozwiązania, którzy wyrażają swoje poparcie dla pomysłu w komentarzach na Facebooku.

Dobra okazja w ogóle zaprzestać świętować szatana

Zgadzam się a apelem sołectwa.

Po co robicie dzieciakom sieczkę w głowie i przebieranie za trupy i zombi. A potem wielkie zdziwienie, że dzieciaki potrzebują wsparcia od psychiatry. Obudźcie się, ktoś was oszukuje

Czy obchodzenie Halloween to grzech? Stanowisko Kościoła jest jednoznaczne

Kościół wyraźnie odradza wiernym świętowanie Halloween. Mimo że samo zakładanie strojów duchów dla rozrywki nie stanowi bezpośredniego i świadomego oddawania czci złu, to zdaniem księży uczestniczenie w zabawach halloweenowych jest zachowaniem niewłaściwym oraz ryzykownym pod względem duchowym dla każdego chrześcijanina.