Wygoda zdradził, kto zachwyca go na parkiecie! Nie wskazał trzech, a aż cztery osoby

Wygoda odsłonił karty! Wymienił nazwiska swoich faworytów. Nie zmieścili się w trójce!

Za nami kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami", który bez wątpienia na długo zapadnie w pamięć widzom. Tym razem program miał szczególny charakter. Na widowni pojawiły się dwie wyjątkowe damy: Jolanta Kwaśniewska i Irena Santor. Ich obecność, podobnie jak występy zaproszonych grup folklorystycznych, nadała całemu wydarzeniu niepowtarzalny klimat. Nie zabrakło wzruszeń, wspomnień i pięknych muzycznych momentów.

Tomasz Wygoda, który od sześciu edycji zasiada za stołem jurorskim, przyznał w rozmowie z "Super Expressem", że trudno mu przypomnieć sobie równie wyjątkowy wieczór. Podkreślił, że taniec jest przede wszystkim celebracją życia, a szczególny dzień skłania do refleksji nad jego wartością. Juror był również pod wrażeniem obecności Jolanty Kwaśniewskiej. Nie szczędził jej komplementów, zwracając uwagę na klasę, doświadczenie, kulturę osobistą i niezwykłe ciepło, którym obdarza innych.

Tomasz Wygoda o "TzG" 1 listopada.

Nie mniejsze wrażenie zrobiła na nim Irena Santor. Jej występ i ponadczasowe przeboje dostarczyły publiczności wielu emocji. Wygoda nie ukrywał też, że trudno było mu usiedzieć na miejscu podczas występów zespołów folklorystycznych. Jak przyznał, ludowe rytmy mają w sobie niesamowitą energię, która potrafi poderwać do tańca nawet najbardziej opornych.

Najciekawszy moment rozmowy z "Super Expressem" nastąpił jednak wtedy, gdy juror został zapytany o taneczną topkę obecnej edycji. Kto jego zdaniem najlepiej radzi sobie na parkiecie? Czy ma swoich zdecydowanych faworytów?

Tomasz Wygoda wybrał swoich faworytów! Nie ograniczył się do trójki

Tomasz Wygoda początkowo próbował zachować ostrożność, ale ostatecznie zdradził nazwiska uczestników, którzy zwrócili jego uwagę. Co ciekawe, zapytany o najlepszą trójkę, wymienił aż cztery osoby! Wśród wskazanych znaleźli się Helena, Iza, Mandaryna i Dominik. Wygląda więc na to, że juror miał niemały problem z ograniczeniem swoich typów do zaledwie trzech nazwisk.

Nie powiem wam, bo tak jak jeszcze namawialiście mnie wcześniej, to i na pewno zacznę, zacznę od czwórki, czyli Helena, Iza, Mandaryna, Dominik. Więc zacząłem trójkę wymieniać od czwórki - powiedział "Super Expressowi" Tomasz Wygoda.