Cyberpolicjanci monitorowali sieci P2P

Stołeczni policjanci przeprowadzili wielką akcję, pod kryptonimem „Inferno”. W okresie od 3 do 10 listopada mundurowi odpowiedzialni za walkę z cyberprzestępczością na swój celownik wzięli użytkowników internetu którzy posiadali lub dystrybuowali materiały o charakterze pedofilskim.

Operację poprzedziła obserwacja internetu. Funkcjonariusze sprawdzali przede wszystkim sieci peer-to-peer, czyli P2P, pozwalające użytkownikom wymieniać pliki bez pośrednictwa centralnego serwera.

W takich sieciach pobierany plik może być jednocześnie udostępniany kolejnym osobom. Dlatego użytkownik może odpowiadać nie tylko za posiadanie materiałów, lecz także za ich rozpowszechnianie.

Na podstawie cyfrowych śladów funkcjonariusze wytypowali konkretne osoby i adresy. Następnie wkroczyli do mieszkań w pięciu miejscach:

Warszawie,

Zielonce,

Markach,

Legionowie,

Rychtalu w województwie wielkopolskim.

Zabezpieczono komputery, laptopy, telefony, tablety, dyski zewnętrzne oraz inne nośniki danych.

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Ponad 1500 plików w telefonie i tablecie

Jedną z największych ilości materiałów ujawniono podczas przeszukania mieszkania Mieczysława D. w Rychtalu.

Według prokuratury na telefonie komórkowym i tablecie mężczyzny znajdowało się 1540 plików multimedialnych, w tym zdjęcia i filmy z udziałem osób małoletnich.

Mieczysław D. został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania zabronionych treści. Przyznał się do zarzucanego czynu oraz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji. Ostateczna decyzja dotycząca odpowiedzialności i wymiaru kary będzie należała do sądu.

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Miał przetwarzać zdjęcia dzieci za pomocą AI

Szczególnie niepokojący wątek pojawił się w postępowaniu dotyczącym Andrzeja D.

Mężczyzna jest podejrzany o przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do pornograficznych zdjęć oraz filmów z udziałem małoletnich. Według prokuratury część zdjęć miał wykonać samodzielnie, a następnie przetworzyć wizerunki dzieci przy użyciu programów opartych na sztucznej inteligencji.

Andrzej D. podczas przesłuchania w prokuraturze nie przyznał się do winy. Zmienił stanowisko przed sądem i przyznał się do zarzucanego czynu.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe zdecydował 10 listopada o aresztowaniu go na trzy miesiące.

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Udostępniał pliki przez eMule?

Do aresztu trafił również Artur K. Został zatrzymany 10 listopada.

Według śledczych na jego laptopie znajdowały się materiały przechowywane w celu dalszego rozpowszechniania. Mężczyzna miał również udostępniać je za pośrednictwem programu eMule działającego w sieci P2P.

Prokurator wystąpił o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o jego izolacji na trzy miesiące.

Zarzut po akcji w Markach

4 listopada funkcjonariusze zatrzymali w Markach Mariusza P. Mężczyzna jest podejrzany o rozpowszechnianie za pomocą programu eMule dziewięciu zabronionych plików wideo. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji połączony z zakazem przebywania na terenie szkół czy placów zabaw.

Mariusz P. będzie odpowiadał z wolnej stopy.

Podejrzany objęty zakazem kontaktowania się z dziećmi

W odrębnym śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Północ zarzuty usłyszał Joe E. Zastosowano wobec niego rozbudowany zestaw wolnościowych środków zapobiegawczych, w tym dozór policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe w wysokości 30 tys. zł oraz zakaz kontaktowania się z dziećmi przez internet.

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Kolejni podejrzani przyznali się do zarzutów

W jednej ze spraw policjanci przeszukali pomieszczenia zajmowane przez Marka W. oraz Ireneusza W. i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny.

Ireneuszowi W. przedstawiono zarzut rozpowszechniania materiałów za pomocą sieci P2P. Mężczyzna przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia. Został objęty dozorem policji.

Zarzut posiadania trzech filmów na dysku zewnętrznym usłyszał także zatrzymany w Wołominie Jacek K. Podejrzany przyznał się, ale utrzymywał, że plików nie pobrał celowo. Prokurator zastosował wobec niego dozór.

W Legionowie zarzut posiadania zabronionych materiałów przedstawiono Radosławowi A. On również przyznał się do zarzucanego czynu i został objęty policyjnym dozorem.

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Za rozpowszechnianie grozi do 15 lat

Najsurowsza odpowiedzialność dotyczy produkowania, utrwalania, sprowadzania, posiadania w celu rozpowszechniania lub rozpowszechniania materiałów z udziałem małoletnich. Za takie przestępstwo grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Za przechowywanie, posiadanie lub uzyskiwanie dostępu do podobnych treści grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Produkcja, rozpowszechnianie lub posiadanie materiałów przedstawiających wytworzony albo przetworzony wizerunek dziecka uczestniczącego w czynności seksualnej jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Operacja „Inferno” może mieć dalszy ciąg. Postępowania nadzorują Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga oraz podległe jej prokuratury rejonowe.