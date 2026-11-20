Prace na Saskiej. Jak zmieni się organizacja ruchu?
Zarząd Dróg Miejskich zaplanował roboty na odcinku pomiędzy Aleją Stanów Zjednoczonych a ulicą Zwycięzców. Wykonawca będzie sukcesywnie zajmować niewielkie fragmenty jezdni, co wymusi czasowe zmiany w organizacji ruchu.
Kierowcy poruszający się w tym rejonie muszą przygotować się na następujące utrudnienia:
- Zjazd z Alei Stanów Zjednoczonych w kierunku ulicy Zwycięzców zostanie zwężony w sąsiedztwie szkoły, jednak przejazd tamtędy pozostanie otwarty.
- Gdy roboty obejmą pas do skrętu w ulicę Brazylijską, kierowcy będą mogli wykonać ten manewr ze środkowego pasa jezdni.
- Na fragmencie od ulicy Brazylijskiej do ulicy Meksykańskiej do dyspozycji kierujących pozostanie po jednym pasie w każdym kierunku. Zostanie zachowana możliwość skrętu w ulicę Meksykańską.
- Zjazd z ulicy Saskiej w Aleję Stanów Zjednoczonych będzie dostępny przez cały czas trwania prac.
W grudniu Saska zostanie całkowicie zamknięta
Wymiana krawężników ma potrwać dwa tygodnie. Prace te są wstępem do pełnej wymiany nawierzchni asfaltowej, którą drogowcy zaplanowali na początek miesiąca.
Wraz z rozpoczęciem układania nowego asfaltu na początku grudnia ulica Saska na odcinku od ulicy Zwycięzców do Alei Stanów Zjednoczonych zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Szczegóły dotyczące dokładnych terminów oraz organizacji ruchu w drugim etapie prac mają zostać przekazane w kolejnych komunikatach.