Prace na Saskiej. Jak zmieni się organizacja ruchu?

Zarząd Dróg Miejskich zaplanował roboty na odcinku pomiędzy Aleją Stanów Zjednoczonych a ulicą Zwycięzców. Wykonawca będzie sukcesywnie zajmować niewielkie fragmenty jezdni, co wymusi czasowe zmiany w organizacji ruchu.

Kierowcy poruszający się w tym rejonie muszą przygotować się na następujące utrudnienia:

Zjazd z Alei Stanów Zjednoczonych w kierunku ulicy Zwycięzców zostanie zwężony w sąsiedztwie szkoły, jednak przejazd tamtędy pozostanie otwarty.

zostanie zwężony w sąsiedztwie szkoły, jednak przejazd tamtędy pozostanie otwarty. Gdy roboty obejmą pas do skrętu w ulicę Brazylijską , kierowcy będą mogli wykonać ten manewr ze środkowego pasa jezdni.

, kierowcy będą mogli wykonać ten manewr ze środkowego pasa jezdni. Na fragmencie od ulicy Brazylijskiej do ulicy Meksykańskiej do dyspozycji kierujących pozostanie po jednym pasie w każdym kierunku. Zostanie zachowana możliwość skrętu w ulicę Meksykańską.

do dyspozycji kierujących pozostanie po jednym pasie w każdym kierunku. Zostanie zachowana możliwość skrętu w ulicę Meksykańską. Zjazd z ulicy Saskiej w Aleję Stanów Zjednoczonych będzie dostępny przez cały czas trwania prac.

W grudniu Saska zostanie całkowicie zamknięta

Wymiana krawężników ma potrwać dwa tygodnie. Prace te są wstępem do pełnej wymiany nawierzchni asfaltowej, którą drogowcy zaplanowali na początek miesiąca.

Wraz z rozpoczęciem układania nowego asfaltu na początku grudnia ulica Saska na odcinku od ulicy Zwycięzców do Alei Stanów Zjednoczonych zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Szczegóły dotyczące dokładnych terminów oraz organizacji ruchu w drugim etapie prac mają zostać przekazane w kolejnych komunikatach.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe