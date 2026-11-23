Ponad 30 strażaków w akcji
Poniżej masz autorsko przebudowany materiał w dynamicznym stylu „Super Expressu”. Uzupełniłem go o potwierdzoną nazwę przeprawy, liczbę strażaków oraz szczegółowe objazdy komunikacji miejskiej.
Do pożaru doszło w niedzielę, 22 listopada, około godz. 21.13. Ogień pojawił się pod mostem na Wybrzeżu Szczecińskim, na wysokości Komisariatu Rzecznego Policji w rejonie Portu Praskiego.
Pierwsze zastępy straży pożarnej zastały rozwinięty pożar zgromadzonych pod przeprawą przedmiotów i odpadów. Akcji towarzyszyło ogromne zadymienie.
Do pożaru skierowano sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Według dodatkowych informacji w działaniach uczestniczyło ponad 30 strażaków. Na miejscu pojawiła się również miejska grupa operacyjna oraz policjanci. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i pomagali w organizacji ruchu.
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Strażakom udało się zlokalizować i opanować ogień. Później rozpoczęli dogaszanie pogorzeliska oraz dokładne sprawdzanie miejsca pożaru.
Przy nagromadzeniu dużej ilości odpadów zarzewia ognia mogą pozostawać głęboko pod zwęglonymi przedmiotami. Konieczne jest więc rozgarnięcie materiału i sprawdzenie go kamerą termowizyjną, zanim działania zostaną całkowicie zakończone.
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Płomienie uszkodziły rury i przewody
Wysoka temperatura doprowadziła do nadpalenia instalacji biegnących pod konstrukcją przeprawy. Uszkodzone zostały rury oraz przewody. Ogień nie naruszył elementów konstrukcyjnych samego mostu.
Według wstępnych informacji odpady i pozostałe przedmioty mogły być gromadzone pod przeprawą przez osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności. Niewykluczone, że to one stały się źródłem pożaru.
- Po ugaszeniu ognia, na pogorzelisko weszła grupa dochodzeniowo-śledcza. Oględziny przeprowadził również biegły z zakresu pożarnictwa. Niedługo powinniśmy znać odpowiedź na pytanie jak doszło do pożaru - komentuje w rozmowie z „Super Expresem” nadkom. Paulin Onyszko, oficer prasowy KRP VI.
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Wybrzeże Szczecińskie było całkowicie zamknięte
Ze względu na akcję gaśniczą Wybrzeże Szczecińskie zostało nieprzejezdne w obu kierunkach. Zamknięcie wywołało duże utrudnienia w rejonie Pragi-Północ i Portu Praskiego. Kierowcy musieli omijać miejsce działań służb.
Oględziny trwały od niedzielnej nocy, do godzin porannych w poniedziałek, 23 listopada. Jak informuje policja przeprawa jest już w pełni przejezdna.
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