Zrób domową maseczkę z obierek jabłek. Problem spierzchniętych ust zniknie w 10 minut

W okresie jesienno-zimowym problem suchych i popękanych warg dotyka bardzo wielu osób.

Podstawą codziennej troski o usta jest odpowiednie nawadnianie organizmu oraz regularne stosowanie pomadek ochronnych i natłuszczających balsamów.

Skuteczne nawilżenie przyniesie prosta maseczka z trzech łatwo dostępnych składników, którą przygotujesz w kilka chwil.

Pielęgnacja ust jesienią i zimą. Dlaczego wargi tak szybko pękają na mrozie?

Wargi charakteryzują się niezwykle cienką i wrażliwą skórą. W odróżnieniu od pozostałych partii twarzy, są one całkowicie pozbawione gruczołów łojowych, przez co brakuje im naturalnej bariery lipidowej. Taka budowa sprawia, że usta błyskawicznie tracą wodę i są bardzo wrażliwe na trudne warunki atmosferyczne. Mróz, silne podmuchy wiatru, przesuszone od kaloryferów powietrze w domach oraz gwałtowne skoki temperatur prowadzą do ich zaczerwienienia, szorstkości i bolesnego pękania. Sytuację pogarsza nawyk oblizywania warg na chłodzie, który zamiast przynieść ulgę, tylko potęguje przesuszenie. Z tego względu zimą i jesienią należy zawsze nosić przy sobie pomadkę ochronną i często aplikować preparaty natłuszczające.

Domowa maseczka na spierzchnięte usta. Wykorzystaj te trzy składniki

W walce o gładkie wargi doskonale sprawdzą się resztki, które zazwyczaj lądują w śmietniku, a mianowicie skórki pozostałe po obieraniu jabłek. Ten kuchenny odpad można z powodzeniem przekształcić w bazę do odżywczej kuracji. Owoce te kryją w sobie cenne substancje roślinne, w tym wykazujące działanie antyoksydacyjne polifenole. Drugi składnik, czyli miód, odpowiada za głębokie nawilżenie, podczas gdy wazelina kosmetyczna buduje na naskórku barierę zatrzymującą wilgoć wewnątrz. Zestawienie tych trzech prostych produktów stanowi świetne wsparcie w regeneracji mocno przesuszonych ust.

Przepis na maseczkę z obierek jabłek. Jak przygotować domowy kosmetyk na suche usta?

Stworzenie tej domowej kuracji nie wymaga żadnych umiejętności. Przygotuj następujące produkty.

• Obierki odkrojone z jednego starannie umytego jabłka.

• Jedną łyżeczkę zwykłej wazeliny kosmetycznej.

• Jedną łyżeczkę prawdziwego, naturalnego miodu.

W pierwszej kolejności zmiksuj skórki owocu na gładką papkę lub bardzo drobno je posiekaj. Do tak przygotowanej bazy dołóż miód oraz wazelinę, a następnie starannie połącz wszystkie elementy i nałóż cienką warstwę na wargi na około 10 minut. Po upływie tego czasu zmyj preparat przy użyciu letniej wody. Przed pierwszą aplikacją dobrze jest przeprowadzić test uczuleniowy na małym wycinku skóry. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, pieczenia czy jakiegokolwiek podrażnienia, natychmiast przerwij kurację. Pamiętaj również, by nie stosować tej mieszanki na głębokie i krwawiące rany.

Codzienna ochrona ust przed mrozem. O czym jeszcze warto pamiętać?

Choć własnoręcznie przygotowany kosmetyk świetnie urozmaica domowe zabiegi, nie może on całkowicie zastąpić systematycznej profilaktyki. Kluczowe znaczenie ma regularne picie wody, unikanie skubania suchych skórek oraz używanie balsamów z wazeliną lub innymi substancjami natłuszczającymi. Zimą i jesienią problem pierzchnięcia warg powraca bardzo szybko, dlatego należy działać zanim pojawią się krwawiące pęknięcia. Szybka kuracja z wykorzystaniem jabłkowych skórek, wazeliny i miodu to doskonały sposób na dodatkowe odżywienie naskórka. Często wystarczy zaledwie chwila oraz podstawowe produkty z kuchennej szafki, aby przywrócić ustom zdrowy wygląd.

Piękna prosto z kuchni - domowe kosmetyki

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