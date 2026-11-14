Pogoda na Boże Narodzenie. Synoptycy odkryli karty. Będzie jak w PRL-u, gdy zaspy sięgały drugiego piętra? Czy szykować się na kolejną zimę stulecia?

Pierwsze prognozy na zimę 2026/2027 są coraz bardziej niepokojące, wskazując na rekordowe anomalie El Niño i niestabilny wir arktyczny.

Polska musi przygotować się na ekstremalnie dynamiczną pogodę, od okresowych ociepleń po gwałtowne ataki prawdziwej, śnieżnej zimy.

Modele pogodowe przewidują nagłe i potężne śnieżyce w okolicach Bożego Narodzenia 2026 oraz intensywne opady śniegu na początku 2027 roku.

Sprawdź, które regiony Polski mogą spodziewać się największych opadów i jak przygotować się na tę nieprzewidywalną zimę!

Pogoda na Boże Narodzenie 2026. Zima stulecia niczym z PRL-u czy łagodne podrygi bez śniegu?

Pierwsze prognozy pogody na zimę 2026/2027 są bardzo ostrożne w swoich przewidywaniach. Pierwsze modele pogodowe zakładały, że czekać nas może zima cieplejsza niż średnia temperatur dla tego okresu. Najnowsze prognozy nieco zrewidowały te przewidywania i teraz mówi się, że bardziej prawdopodobna jest pogoda nie odbiegająca od normy. Naukowców martwią jednak inne zjawiska, która mogą sprawić, że pogoda zimą w Europie będzie gwałtowna i nieprzewidywalna. Wszystkie prognozy specjalistów wskazują, że anomalia El Niño będzie rekordowa. Wpływać ma ona na klimat na całym kontynencie. Co to oznacza dla Polski? To przede wszystkim często zmieniająca się pogoda. Od okresowych ociepleń po ataki prawdziwej, śnieżnej zimy. Tak dynamiczne zmiany mogą okazać się trudne zarówno dla natury, jak i dla ludzi. Zmiany ciśnienia, temperatury, a także zmienna wiatry mogą powodować rozdrażnienie, bóle głowy i stawów, a także przemęczenie. W kontekście pogody na zimę 2026/2027 bardzo ważny jest także wir arktyczny. Jego natężenie bezpośrednio może wpływać na to, jak będzie w Polsce zima. Stabilny wir sprawia, że nad Polską pojawia się łagodne, wilgotne powietrze znad Oceanu Atlantyckiego. Jeśli jednak wir słabnie lub staje się niestabilny, jego struktura ulega rozbiciu, co pozwala na "wylanie się" mas arktycznego powietrza na niższe szerokości geograficzne, przynosząc nagłe i intensywne fale zimna do Europy i innych regionów. W tym roku naukowcy wskazują, że wir może być niestabilny, co znów przyniesie częste zmiany aury.

Modele pogodowe na koniec 2026 roku wskazują, że zima może zaskoczyć znienacka. Podobnie, jak miało to miejsce rok wcześniej, na przełomie roku 2026 i 2027 można spodziewać się gwałtownych opadów śniegu oraz potężnych śnieżyc. Początek grudnia 2026 będzie dość łagodny i typowy dla normy z ostatnich lat. Opady śniegu mogą przeplatać się z cieplejszymi dniami i czasowymi roztopami. Sytuacja może ulec zmianie pod koniec roku, a tym samym w okolicy Bożego Narodzenia. W pogodzie może pojawić się wtedy gwałtowna śnieżyca, która przejdzie przez większość rejonów. Początek 2027 roku ma być zimny. Suma opadów może być wyższa niż wieloletnia norma. Największe opady śniegu prognozowane są na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce.

– Zima przed nami i ta zima będzie dynamiczna, z napływem lokalnie cieplejszych mas powietrza, ale te arktyczne też będą docierać. Intensywność opadów śniegu może być duża, mogą być spadki temperatury - zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy - powiedziała w Polskim Radiu 24 Agnieszka Prasek.

Wiele wskazuje, że w tym roku jest szansa na białą i śnieżną zimę. Warto jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe obarczone są sporym ryzykiem błędu i dynamicznie się zmieniają. Obecne zauważalne są jedyne pewne trefny pogodowe z a nie konkretne prognozy.

Quiz. Jaką porą roku jesteś? Chłodna zima, czy pogodne lato? Pytanie 1 z 8 Twój ulubiony kolor to: Zielony Niebieski Żółty Czerwony Następne pytanie