Trzy łyżki i woda, a stare plamy z jasnych ubrań znikną. Po namaczaniu i praniu będą jak nowe. Sposób na odplamianie białych ubrań

- Białe ubrania szybko szarzeją, a uporczywe plamy niszczą tkaniny, zmuszając do szukania bezpiecznych i skutecznych rozwiązań.
- Odkryj domowy odplamiacz, który w połączeniu z wodą usunie nawet najstarsze zabrudzenia, przywracając śnieżnobiałą świeżość.
- Poznaj sprawdzony, domowy przepis na ekologiczny odplamiacz, który skutecznie radzi sobie z najtrudniejszymi plamami, takimi jak wino czy kawa.
- Sprawdź, jak prostymi metodami przywrócić blask bieli i uchronić ulubione ubrania przed zniszczeniem.
Sposób na odplamianie białych ubrań. Bezpieczny dla tkanin
Białe ubrania mają jedna dość poważną wadę - widać na nich każdy, nawet najmniejsze zabrudzenie. Często właśnie z jasnych ubrań ciężko usunąć wszelkie plamy, a tkanina z czasem potrafi szarzeć. Dlatego oprócz trzymania się kilku ważnych zasad prania białych rzeczy, warto zastosować pewne sposoby, które odplamią tkaninę, ale w bezpieczny dla niej sposób. I oczywiście najgorsze do wywabienia są stare plamy na jasnych rzeczach. Niestety zbyt częste stosowanie silnych odplamiaczy sprawia, że materiał staje się słabszy i ulega zniszczeniu. Dlatego zdecydowanie warto wypróbować domowy sposób na odplamianie białych ubrań i wykorzystać do tego aktywny tlen.
Trzy łyżki i woda, a stare plamy z jasnych ubrań znikną
To prawda, że aktywny tlen, czyli nadwęglan sodu jest świetny w odplamianiu białych ubrań. Przede wszystkim to nietoksyczny, w pełni biodegradowalny związek chemiczny będący połączeniem węglanu sodu i nadtlenku wodoru. W kontakcie z ciepłą wodą uwalnia aktywny tlen, który działa wybielająco, odplamiająco i dezynfekująco. Dlatego zanim wrzucisz poplamione jasne rzeczy do pralki, najpierw przygotuj dla nich kąpiel odplamiającą. Wsyp trzy łyżki nadwęglanu do ciepłej wody w misce i zanurz w tym ubrania. Po około godzinie wrzuć je do pralki i upierz jak zwykle. Kiedy wyschną będą czyste jak nowe.
Domowe sposoby na trudne plamy na ubraniach
Niektóre plamy na ubraniach są naprawdę trudne to usunięcia. Tak jest w przypadku plam z pomidorów, jagód, czerwonego wina, czy krwi, których nie wywabi nawet pranie w pralce. Można takie zabrudzenia usunąć stosując specjalny odplamiacz, który usunie plamy z ubrań i sprawi, że odzież będzie wyglądać jak wcześniej. Tu sprawdzi się domowy sposób. Wymieszaj ze sobą 1/4 szklanki płynu do naczyń, 1/4 szklanki wody utlenionej i pół szklanki sody. Tak powstały ekologiczny odplamiacz nałóż na zabrudzone miejsca na odzieży, pozostaw na 30 minut i upierz w pralce, tak jak zwykle. Po plamach nie ma ani śladu. Z kolei plamy z czerwonego wina najlepiej wywabiać solą kuchenną, a następnie uprać. W przypadku plam z kawy i herbaty nie możesz dopuścić, by zabrudzenie zaschło. Na tego rodzaju plamy idealnie sprawdzi się ocet.
Pranie białych rzeczy. Co zrobić, aby nie szarzały?
Warto zapoznać się także z zasadami prania białych ubrań, które pomogą przywrócić im śnieżnobiały kolor i pozbyć się nawet najtrudniejszych zabrudzeń. Po pierwsze przed włożeniem rzecz do pralki, posegreguj je. Oddziel te wykonane z tkanin delikatnych od bielizny. Możesz to zrobić na podstawie wytycznych zamieszczonych przez producenta na metce. Jeśli możesz coś uprać w temperaturze 60 stopni, a najczęściej są to bawełniane bluzki i bielizna, to możesz je prać razem, z kolei sweterki, delikatne koszule raczej pierz w niższej temperaturze. Do prania białych rzeczy stosuj proszek lub płyn przeznaczony do tego typu tkanin. Dlaczego? Tego typu detergenty doskonale zapobiegnąć szarzeniu materiału.