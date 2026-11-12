Black Weeks w Pepco. Drugi produkt można kupić o 50 proc. taniej!

Podczas akcji Black Weeks klienci Pepco mogą liczyć na 50 proc. zniżki na drugi, tańszy artykuł z kategorii wybranych koszulek oraz swetrów.

z kategorii wybranych koszulek oraz swetrów. Obniżka stanowi dobrą okazję do skompletowania cieplejszych ubrań na zimę albo wcześniejszego zakupu praktycznych podarunków pod choinkę .

. Promocja dotyczy tylko określonego asortymentu, więc przed podejściem do kasy należy się upewnić, które dokładnie towary biorą udział w akcji .

. Z rabatów można korzystać w dniach od 8 do 15 listopada 2026 roku, przy czym trzeba pamiętać o możliwej ograniczonej dostępności poszczególnych fasonów i rozmiarów.

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Promocja Black Weeks w Pepco. Zasady naliczania rabatu na ubrania

Listopadowa odsłona wyprzedaży w sklepach Pepco objęła wyselekcjonowane koszulki oraz swetry. Kupujący mają szansę na uzyskanie 50 proc. upustu na drugi, mniej kosztowny artykuł. W praktyce włożenie do koszyka dwóch kwalifikujących się ubrań sprawia, że kwota za tańszą rzecz spada dokładnie o połowę.

Taka mechanika promocji sprawdza się doskonale podczas większych zakupów odzieżowych dla siebie czy członków rodziny. Klienci mogą swobodnie stworzyć zimowy komplet lub dobrać dwie sztuki odzieży w zupełnie innych rozmiarach, jeśli tylko wybrane towary podlegają warunkom oferty. Należy mieć jednak na uwadze, że pięćdziesięcioprocentowy rabat nie obejmuje całego asortymentu sieci, lecz ogranicza się ściśle do wyznaczonych produktów.

Co kupić na Black Weeks w Pepco? Pomysły na prezenty świąteczne

Zniżki pojawiające się w listopadzie ułatwiają wcześniejsze zgromadzenie gwiazdkowych upominków. Koszulki oraz swetry należą do uniwersalnych elementów garderoby, które bez trudu dopasujemy do gustu bliskich, a kupując podarunki dla rodziny, z łatwością wykorzystamy rabat na dwie sztuki. Najbezpieczniejszym wyborem będą ubrania o klasycznym kroju i stonowanej kolorystyce, ponieważ pozostaną one modne przez więcej niż jeden sezon.

Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję o zakupie, warto dokładnie ocenić skład materiału, zalecenia dotyczące prania oraz dostępną rozmiarówkę. Sam fakt występowania promocji nie powinien być jedynym kryterium wyboru odzieży. Prawdziwą oszczędność przynosi bowiem wyłącznie zakup takich ubrań, które obdarowana osoba faktycznie będzie chętnie nosić.

Do kiedy trwa Black Weeks w Pepco? Terminy promocji na swetry i koszulki

Zgodnie z oficjalnymi komunikatami sieci handlowej akcja rabatowa na wybrane koszulki i swetry została zaplanowana w terminie od 8 do 15 listopada 2026 roku. Z tego powodu wizyty w sklepie lepiej nie odkładać na ostatnie dni obowiązywania oferty. Dokładny regulamin promocji oraz obecność konkretnego asortymentu najłatwiej zweryfikować osobiście w placówkach stacjonarnych Pepco, zwłaszcza że pula poszczególnych modeli i rozmiarów bywa ograniczona.