Rosyjska dywersja na polskiej kolei. Jest akt oskarżenia

Miał działać na rzecz Rosji. Ukrainiec stanie przed sądem

Centralne Biuro Śledcze Policji przekazało, że do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Volodymyrowi B. Obywatel Ukrainy miał działać na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej oraz przeprowadzanie aktów dywersji.

Do najpoważniejszego zdaniem prokuratury zdarzenia doszło 15 listopada 2025 r. w miejscowości Mika w powiecie garwolińskim. Volodymyr B. miał mieć w nim swój ważny udział.

Według ustaleń śledczych obywatele Ukrainy Oleksandr K. Yevhenii I. podłożyli materiał wybuchowy na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia–Dorohusk. Ładunek został następnie zdetonowany pod przejeżdżającym pociągiem towarowym.

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Był to atak na ważną magistralę prowadzącą w kierunku polsko-ukraińskiej granicy. Trasa stanowi element infrastruktury krytycznej, dlatego jej uszkodzenie mogło wywołać poważne zakłócenia w ruchu kolejowym. Prokuratura uznaje, że działania nie były zwykłym aktem wandalizmu. Miały służyć zastraszeniu wielu osób i wywarciu wpływu na opinię publiczną.

Volodymy B. miał zdaniem śledczych udzielenie pomocy Oleksandrowi K. i Yevheniiemu I., uznawanym za bezpośrednich wykonawców działań. Oskarżony miał jednocześnie uczestniczyć w działalności rosyjskiego wywiadu skierowanej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarzuty dotyczące udziału w działalności obcego wywiadu oraz pomocy w przestępstwach terrorystycznych należą do najpoważniejszych w polskim prawie karnym. Volodymyrowi B. grozi tym samym nawet kara dożywocia.

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Metalowe elementy mogły wykoleić wagony

Śledczy połączyli wybuch w Mice z innym zdarzeniem na tej samej linii kolejowej.

Od 1 października do 16 listopada 2025 r. w miejscowości Gołąb w powiecie puławskim na szynach miały zostać zamontowane dwa specjalnie skonstruowane elementy metalowe.

Według prokuratury ich konstrukcja i sposób umieszczenia mogły doprowadzić do wykolejenia wagonów. Tym samym stworzyły poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Oleksandr K. Yevhenii I. mieli opuścić Polskę krótko po przeprowadzeniu działań dywersyjnych. Prokurator wydał za nimi listy gończe. Na jego wniosek uruchomiono również poszukiwania na podstawie europejskich nakazów aresztowania.

Za mężczyznami wystawiono także czerwone noty Interpolu.

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