Wypadek na stacji, metro nie jeździ! 38-latek wpadł między wagon a peron

Do wypadku doszło około godz. 9 na stacji Metro Młociny.

Mężczyzna wpadł między stojący pociąg a peron. Nie była to próba samobójcza.

38-latek trafił do szpitala.

Metro M1 kursuje na skróconej trasie, uruchomiono autobusy zastępcze i zmieniono trasę wybranych tramwajów linii 2

Groźny wypadek na stacji Metro Młociny. Poszkodowany 38-latek w szpitalu

Do niebezpiecznej sytuacji doszło podczas wysiadania z pociągu na stacji Metro Młociny. 38-letni mężczyzna zatoczył się i znalazł w szczelinie między wagonem a peronem.

Kom. Małgorzata Wersocka, rzeczniczka komisariatu metra, przekazała se.pl, że w chwili zdarzenia pociąg stał. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

Utrudnienia w warszawskim metrze M1 i komunikacja zastępcza

Warszawski Transport Publiczny poinformował o zmianach w kursowaniu pierwszej linii metra. Pociągi jeżdżą na trasie Kabaty – Dworzec Gdański – Kabaty.

Uruchomiono także autobusową linię zastępczą ZA METRO. Autobusy kursują przez ulice Kasprowicza, Sacharowa, Żeromskiego, Słowackiego, Mickiewicza i Andersa, łącząc stacje Metro Młociny i Muranowska.

Zmiany w kursowaniu tramwajów linii 2 w Warszawie

Utrudnienia dotknęły również pasażerów tramwajów. Wybrane kursy linii 2 skierowano na trasę prowadzącą ulicami Marymoncką, Słowackiego, Andersa i Stawki do Muranowskiej.

Pasażerowie powinni śledzić komunikaty WTP, ponieważ organizacja ruchu może ulegać zmianom.