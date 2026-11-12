Wypadek na stacji, metro nie jeździ! 38-latek wpadł między wagon a peron

- Do wypadku doszło około godz. 9 na stacji Metro Młociny.
- Mężczyzna wpadł między stojący pociąg a peron. Nie była to próba samobójcza.
- 38-latek trafił do szpitala.
- Metro M1 kursuje na skróconej trasie, uruchomiono autobusy zastępcze i zmieniono trasę wybranych tramwajów linii 2
Groźny wypadek na stacji Metro Młociny. Poszkodowany 38-latek w szpitalu
Do niebezpiecznej sytuacji doszło podczas wysiadania z pociągu na stacji Metro Młociny. 38-letni mężczyzna zatoczył się i znalazł w szczelinie między wagonem a peronem.
Kom. Małgorzata Wersocka, rzeczniczka komisariatu metra, przekazała se.pl, że w chwili zdarzenia pociąg stał. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.
Utrudnienia w warszawskim metrze M1 i komunikacja zastępcza
Warszawski Transport Publiczny poinformował o zmianach w kursowaniu pierwszej linii metra. Pociągi jeżdżą na trasie Kabaty – Dworzec Gdański – Kabaty.
Uruchomiono także autobusową linię zastępczą ZA METRO. Autobusy kursują przez ulice Kasprowicza, Sacharowa, Żeromskiego, Słowackiego, Mickiewicza i Andersa, łącząc stacje Metro Młociny i Muranowska.
Zmiany w kursowaniu tramwajów linii 2 w Warszawie
Utrudnienia dotknęły również pasażerów tramwajów. Wybrane kursy linii 2 skierowano na trasę prowadzącą ulicami Marymoncką, Słowackiego, Andersa i Stawki do Muranowskiej.
Pasażerowie powinni śledzić komunikaty WTP, ponieważ organizacja ruchu może ulegać zmianom.