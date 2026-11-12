Wypadek na stacji, metro nie jeździ! 38-latek wpadł między wagon a peron

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-12 10:15

Chwile grozy przeżyli pasażerowie na warszawskiej stacji Metro Młociny. W czwartek, 12 listopada, 38-letni pasażer stracił równowagę przy opuszczaniu składu i wpadł w szczelinę dzielącą pociąg od peronu. Poszkodowanego zabrano do szpitala, a incydent wywołał problemy w ruchu na pierwszej linii podziemnej kolejki.

Wejście do stacji Metro Centrum z biletomatami. O wypadku na stacji Młociny i utrudnieniach przeczytasz na SE.
Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS Metro M1 Centrum
  • Do wypadku doszło około godz. 9 na stacji Metro Młociny.
  • Mężczyzna wpadł między stojący pociąg a peron. Nie była to próba samobójcza.
  • 38-latek trafił do szpitala.
  • Metro M1 kursuje na skróconej trasie, uruchomiono autobusy zastępcze i zmieniono trasę wybranych tramwajów linii 2

Groźny wypadek na stacji Metro Młociny. Poszkodowany 38-latek w szpitalu

Do niebezpiecznej sytuacji doszło podczas wysiadania z pociągu na stacji Metro Młociny. 38-letni mężczyzna zatoczył się i znalazł w szczelinie między wagonem a peronem.

Kom. Małgorzata Wersocka, rzeczniczka komisariatu metra, przekazała se.pl, że w chwili zdarzenia pociąg stał. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

Utrudnienia w warszawskim metrze M1 i komunikacja zastępcza

Warszawski Transport Publiczny poinformował o zmianach w kursowaniu pierwszej linii metra. Pociągi jeżdżą na trasie Kabaty – Dworzec Gdański – Kabaty.

Uruchomiono także autobusową linię zastępczą ZA METRO. Autobusy kursują przez ulice Kasprowicza, Sacharowa, Żeromskiego, Słowackiego, Mickiewicza i Andersa, łącząc stacje Metro Młociny i Muranowska.

Zmiany w kursowaniu tramwajów linii 2 w Warszawie

Utrudnienia dotknęły również pasażerów tramwajów. Wybrane kursy linii 2 skierowano na trasę prowadzącą ulicami Marymoncką, Słowackiego, Andersa i Stawki do Muranowskiej.

Pasażerowie powinni śledzić komunikaty WTP, ponieważ organizacja ruchu może ulegać zmianom.

Przejechaliśmy się przez nowe stacje metra w Warszawie. Robią wrażenie!
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