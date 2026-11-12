Dlaczego metro w Warszawie nie jeździ? Zamknięto stacje

- Linia M1 kursuje na skróconej trasie: Kabaty – Metro Słodowiec – Kabaty.
- Pociągi nie dojeżdżają do stacji na północ od Słodowca.
- Uruchamiana jest zastępcza linia autobusowa ZA METRO.
Dlaczego metro nie jeździ? Utrudnienia w kursowaniu M1
Jak poinformował Warszawski Transport Publiczny o godz. 9.05, linia M1 kursuje na trasie skróconej: Kabaty – Metro Słodowiec – Kabaty.
Autobusy zastępcze za metro
WTP uruchamia linię zastępczą ZA METRO. Autobusy kursują na trasie:
- Metro Młociny 20,
- Kasprowicza,
- Sacharowa,
- Marymoncka,
- Metro Słodowiec 04.
Pasażerowie podróżujący w tej części miasta powinni uwzględnić zmiany w planowaniu przejazdów. WTP nie podał w komunikacie przyczyny problemów technicznych ani przewidywanego czasu przywrócenia normalnego kursowania pociągów.