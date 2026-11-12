Dlaczego metro w Warszawie nie jeździ? Zamknięto stacje

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-12 9:24

Pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z utrudnieniami. W czwartek, 12 listopada, z przyczyn technicznych zmieniono kursowanie pierwszej linii metra (M1). Pociągi jeżdżą na skróconej trasie, a Warszawski Transport Publiczny uruchamia autobusową komunikację zastępczą.

Metro w Warszawie nie kursuje 1.07.2025 r. Jak dojechać do centrum, na Młociny i na Kabaty?
Autor: Amadeusz Calik / Super Express Metro w Warszawie nie kursuje 1.07.2025 r. Jak dojechać do centrum, na Młociny i na Kabaty?
  • Linia M1 kursuje na skróconej trasie: Kabaty – Metro Słodowiec – Kabaty.
  • Pociągi nie dojeżdżają do stacji na północ od Słodowca.
  • Uruchamiana jest zastępcza linia autobusowa ZA METRO.
Przejechaliśmy się przez nowe stacje metra w Warszawie. Robią wrażenie!

Dlaczego metro nie jeździ? Utrudnienia w kursowaniu M1

Jak poinformował Warszawski Transport Publiczny o godz. 9.05, linia M1 kursuje na trasie skróconej: Kabaty – Metro Słodowiec – Kabaty.

Autobusy zastępcze za metro

WTP uruchamia linię zastępczą ZA METRO. Autobusy kursują na trasie:

  • Metro Młociny 20,
  • Kasprowicza,
  • Sacharowa,
  • Marymoncka,
  • Metro Słodowiec 04.

Pasażerowie podróżujący w tej części miasta powinni uwzględnić zmiany w planowaniu przejazdów. WTP nie podał w komunikacie przyczyny problemów technicznych ani przewidywanego czasu przywrócenia normalnego kursowania pociągów.

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