Pogoda dla Warszawy: 13-15 listopada

Przed mieszkańcami Warszawy weekend z dwoma obliczami pogody. Pierwsze dni upłyną pod znakiem chmur i chłodu, jednak końcówka weekendu przyniesie wyraźną zmianę. Choć na niebie pojawi się słońce, termometry pokażą niższe wartości, a nocą chwyci lekki mróz.

Chłodny i pochmurny początek weekendu

Piątek w stolicy przywita nas dużym zachmurzeniem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 6 stopni Celsjusza, a nocą spadnie do około 3 stopni. Tego dnia mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Powieje też umiarkowany wiatr z prędkością około 4 m/s.

Sobota pod względem aury będzie bardzo podobna do piątku – niebo nad Warszawą wciąż pozostanie w pełni zachmurzone. Zrobi się jednak odrobinę chłodniej. Termometry wskażą od 1 stopnia w nocy do maksymalnie 5 stopni w ciągu dnia. Co ważne, w sobotę już nie powinno padać. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, osiągając prędkość około 5 m/s.

Słoneczna, ale mroźna niedziela

Prawdziwy zwrot w pogodzie nastąpi w niedzielę. Chmury całkowicie ustąpią miejsca bezchmurnemu niebu i słońcu. Ta poprawa aury będzie miała jednak swoją cenę w postaci niższej temperatury. W nocy z soboty na niedzielę słupki rtęci spadną poniżej zera, do około -1 stopnia Celsjusza. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 5 stopni. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Warszawie?

Pochmurny początek weekendu zachęca do spędzenia czasu w pomieszczeniach. To dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne, wybrać się do kina lub po prostu spotkać ze znajomymi w kawiarni. Sobota, mimo chmur, będzie dniem bez deszczu, więc krótki spacer również będzie możliwy. Z kolei słoneczna niedziela stworzy idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. To doskonały moment na dłuższą przechadzkę po parku czy lesie, by cieszyć się promieniami słońca. Należy jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, ponieważ mimo bezchmurnego nieba temperatura nie będzie wysoka.

Dane pogodowe: OpenWeather