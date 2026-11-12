Blisko 20 tysięcy osób na biegowo uczciło Święto Niepodległości w Warszawie

Tegoroczna edycja już przed startem zapowiadała się rekordowo. Wszystkie 22 tysiące pakietów na bieg główny zostały wyprzedane na ponad dwa tygodnie przed wydarzeniem. Ostatecznie do mety dotarło 19 542 osób, dzięki czemu 36. Bieg Niepodległości stał się największą edycją w historii.

Biało-czerwone święto na ulicach Warszawy

Charakter Biegu Niepodległości od lat buduje jego szczególna oprawa. Uczestnicy ubrani w białe i czerwone koszulki już na starcie stworzyli charakterystyczną „żywą flagę”, przed rozpoczęciem biegu wspólnie odśpiewali hymn, a pierwsza fala ruszyła na trasę symbolicznie o godzinie 11:11. Historyczny wymiar wydarzenia podkreślała również obecność grupy rekonstrukcyjnej.

Na trasie spotkali się doświadczeni zawodnicy, biegacze amatorzy, rodziny i osoby, dla których udział w Biegu Niepodległości stał się stałym elementem obchodów 11 listopada. W programie wydarzenia znalazły się również Mila Niepodległości dla młodszych uczestników oraz rywalizacja nordic walking.

- Podczas 36. Biegu Niepodległości w ścisłym centrum Warszawy wystartowało ponad 20 tysięcy osób. Towarzyszyła nam niezwykła atmosfera - z jednej strony podniosła, charakterystyczna dla święta narodowego, a z drugiej radosna, budowana przez poczucie wspólnoty i wspólne świętowanie poprzez aktywność fizyczną. To wielki powód do dumy - podkreśla Tomasz Mencina, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

O znaczeniu wspólnego świętowania 11 listopada mówi również Krzysztof Dresler, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, sponsora głównego wydarzenia:

- Tysiące uczestników, biało-czerwone barwy i niezwykła energia wspólnego świętowania pokazały, jak wielką siłę ma poczucie wspólnoty. 36. Bieg Niepodległości to wyraz naszej dumy, jedności i przywiązania do wartości, które łączą Polaków ponad pokoleniami. Cieszymy się, że jako PKO Bank Polski możemy być częścią tego wydarzenia i wspólnie tworzyć tradycję godnego, radosnego świętowania wolności.

Kolejny rekord Polski na warszawskiej trasie

10-kilometrowa trasa 36. Biegu Niepodległości ponownie sprzyjała szybkiemu bieganiu. Największym sportowym wydarzeniem rywalizacji mężczyzn był występ Kamila Herzyka, który zwyciężył z czasem 28:40 i ustanowił nowy rekord Polski U23 w biegu na 10 kilometrów. Poprzedni rekord - 28:52 - należał do Piotra Gładkiego i przetrwał aż 32 lata. Dla Herzyka był to jednocześnie debiut na tym dystansie w rywalizacji seniorów.

Drugie miejsce zajął reprezentant Ukrainy Aleksii Pysarev, który finiszował z czasem 29:07 z rekordem życiowym. Na trzeciej pozycji znalazł się Dariusz Boratyński, który uzyskał 29:12 i ustanowił również najlepszy wynik w karierze.

W rywalizacji kobiet zwyciężyła Norweżka Hanne Mjøen Maridal, osiągając czas 31:33. Drugie miejsce zajęła zwyciężczyni tegorocznego 48. Maratonu Warszawskiego, reprezentantka Węgier Lili Anna Vindics-Tóth - 32:38. Wartościowy występ zanotowała Sylwia Indeka, która z czasem 32:41 zajęła trzecie miejsce i była najszybszą Polką. Wynik ten oznacza również znaczącą poprawę jej rekordu życiowego.

Warszawska trasa już przed rokiem pokazała swój potencjał. W 2025 roku Elżbieta Glinka uzyskała na niej 32:00, ustanawiając ówczesny rekord Polski kobiet na 10 kilometrów, a Łotysz Artūrs Ņiklavs Medveds wynikiem 28:27 poprawił rekord swojego kraju.

Finał Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć”

36. Bieg Niepodległości był jednocześnie ostatnim wydarzeniem tegorocznej Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć”. Cykl tworzą trzy biegi związane z ważnymi datami w historii Polski: Bieg Konstytucji 3 Maja, Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Niepodległości.

Każde z wydarzeń ma własny charakter i oprawę, ale wszystkie łączy wspólna idea – aktywne pielęgnowanie pamięci o historii i przeżywanie jej razem, w przestrzeni miasta. Uczestnicy, którzy ukończyli wszystkie trzy tegoroczne biegi, zamknęli tym samym kolejną edycję Triady.

Rekordowy sezon warszawskich biegów

Bieg Niepodległości zwieńczył rekordowy sezon Fundacji „Maraton Warszawski”. Już wiosną jubileuszowy 20. Półmaraton Warszawski przeszedł do historii jako największy bieg uliczny w Polsce. We wrześniu 48. Maraton Warszawski zgromadził najwięcej uczestników w historii wydarzenia, stając się jednocześnie największym maratonem, jaki dotąd odbył się w Polsce. Sezon zakończył 36. Bieg Niepodległości, który również ustanowił nowy rekord frekwencji - na starcie stanęło 19 620 osób.

Skalę całego sezonu najlepiej pokazują liczby. Na głównych dystansach pięciu najważniejszych biegów Fundacji w 2026 roku odnotowano łącznie 71 847 startujących. W 20. Półmaratonie Warszawskim wystartowały 22 562 osoby, w Biegu Konstytucji 3 Maja - 6 086, w Biegu Powstania Warszawskiego - 12 399, w 48. Maratonie Warszawskim - 11 180, a w 36. Biegu Niepodległości - 19 620. To najlepiej pokazuje skalę tegorocznego sezonu i zainteresowanie wydarzeniami organizowanymi przez Fundację „Maraton Warszawski”.

- Ten dzień przynosi nam mnóstwo radości i wzruszeń. Widok tysięcy ludzi, którzy 11 listopada gromadzą się w biało-czerwonych barwach, razem śpiewają hymn i wspólnie ruszają na trasę, najlepiej pokazuje wyjątkowy charakter Biegu Niepodległości. To święto pamięci, wspólnoty i dumy. Cieszy nas także wysoki poziom sportowy i doskonałe wyniki biegaczy. Dla naszej Fundacji to piękne zwieńczenie rekordowego roku - patrząc na skalę wydarzeń i wsparcie naszej społeczności, naprawdę mamy z czego być dumni - mówi Magda Skrocka, dyrektorka 36. Biegu Niepodległości.

12