Tak świętowali uczestnicy Marszu Niepodległości! Rozpoznasz się na zdjęciach?

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-11 16:24

Tłumy, biało-czerwone flagi, patriotyczne symbole i mnóstwo emocji – tak wyglądał tegoroczny Marsz Niepodległości w Warszawie. 11 listopada na ulicach stolicy pojawili się uczestnicy z całej Polski. Zobaczcie naszą galerię zdjęć! Może znajdziecie na nich siebie, rodzinę lub znajomych?

  • Warszawa wypełniła się uczestnikami Marszu Niepodległości z różnych stron kraju.
  • Na ulicach dominowały biało-czerwone flagi, szaliki, czapki i patriotyczne symbole.
  • Wśród maszerujących pojawili się także znani politycy i osoby w historycznych strojach.
PROF. DUDEK: NIE CHODZĘ NA MARSZE NIEPODLEGŁOŚCI! (z innej kamery trzeba wziac)

Tłumy na Marszu Niepodległości. Warszawa w biało-czerwonych barwach

Marsz Niepodległości 2026 ponownie zgromadził tysiące osób. Wśród uczestników nie brakowało rodzin z dziećmi, młodych ludzi, seniorów i grup przyjezdnych z różnych zakątków Polski.

Ulice Warszawy wypełniły się biało-czerwonymi flagami. Uczestnicy mieli narodowe szaliki, czapki, opaski, wianki i kotyliony. Niektórzy przygotowali również wyjątkowe stroje nawiązujące do polskiej historii. Uwagę przyciągał m.in. husarz, który zapowiadał przejście całej trasy w zbroi.

Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie
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Znani politycy i wyjątkowi uczestnicy

Na marszu pojawili się także znani politycy, w tym prezydent Karol Nawrocki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie zabrakło wspólnych zdjęć, rozmów i okrzyków.

Uczestnicy przyjechali do stolicy z różnymi motywacjami. Jedni podkreślali przywiązanie do ojczyzny i chęć wspólnego świętowania, inni chcieli zamanifestować swoje poglądy.

Politycy na Marszu Niepodległości
Galeria zdjęć 16

Byliście na marszu? Szukajcie się na zdjęciach!

Może fotograf uchwycił właśnie was? W naszej galerii znajdziecie kadry z tegorocznego Marszu Niepodległości. Rozpoznajecie siebie, rodzinę lub znajomych?

Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie
Galeria zdjęć 33
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