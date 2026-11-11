Husarz pojawił się na Marszu Niepodległości w Warszawie. Chce przejść całą trasę w pełnej zbroi

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-11-11 15:36

Wśród tysięcy uczestników Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie szczególną uwagę zwraca mężczyzna ubrany w kompletną zbroję husarską. Mieszkaniec okolic Łasku debiutuje na tym wydarzeniu i deklaruje, że przejdzie cały stołeczny odcinek w historycznym rynsztunku, aby krzewić wiarę w Boga i rodzimą tradycję. Jego nietypowy strój wywołuje ogromne zainteresowanie zgromadzonego tłumu.

Husarz na Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie

Wśród uczestników tegorocznego Marszu Niepodległości znalazła się wyjątkowa postać. Przez warszawskie ulice idzie mężczyzna przebrany za historycznego husarza.

„Przyjechałem, żeby dumnie reprezentować husarię. Chcę promować historię Polski i wierność Bogu. Jestem wierny Polsce” - powiedział mężczyzna naszemu reporterowi.

Uczestnik przyodziany w kolorowy rynsztunek husarski stawia sobie ambitny cel pokonania całego dystansu w pełnym uzbrojeniu. „Bez żadnej przerwy” - deklaruje.

Współczesny rycerz dotarł do stolicy z rejonu Łasku, a udział w Marszu Niepodległości jest jego debiutem.

Uczestnicy Marszu Niepodległości z flagami. Na wstawce husarz w pełnej zbroi. O tym wydarzeniu przeczytasz na SE.
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Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie. Trasa i udział prezydenta Karola Nawrockiego

Środowe obchody 11 listopada to już siedemnasta odsłona Marszu Niepodległości, za którego organizację odpowiadają środowiska narodowe. Z okazji Święta Niepodległości zgromadzeni ruszają o godzinie 14.30 z centralnie położonego ronda Dmowskiego, skąd przemaszerują Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego prosto na błonia Stadionu Narodowego.

Swoją obecność na tej uroczystości oficjalnie zapowiedział wcześniej prezydent Karol Nawrocki.

Tegoroczna manifestacja idzie pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”, a jej tłem są tragiczne wydarzenia z ostatniej soboty w Krakowie. Podczas ataku terrorystycznego na tamtejszym Rynku Głównym życie straciło 6 osób, do których 24-letni napastnik otworzył ogień z auta, wybierając przypadkowe cele. Z ustaleń wynika, że ten sam sprawca wcześniej zamordował swoich rodziców oraz siostrę w domu rodzinnym w Ostrowcu Świętokrzyskim, a sam, po postrzeleniu przez siły policyjne zmarł po dwóch dniach w szpitalu.

W trosce o pełne bezpieczeństwo uczestników stołecznego zgromadzenia, warszawski garnizon policji otrzymał wsparcie funkcjonariuszy oddelegowanych z innych regionów kraju.

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