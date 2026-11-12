Sowa włochatka na balkonie w Warszawie. Ten chroniony ptak to rzadkość w mieście

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Sowa włochatka znaleziona na balkonie w Warszawie. Interweniowała straż miejska
Zgłoszenie od przejętego lokatora wpłynęło do dyżurnej straży miejskiej po południu 3 listopada. Mężczyzna poinformował o przebywającym na balkonie zwierzęciu, które ewidentnie wymagało szybkiej interwencji człowieka. Wysłany na miejsce patrol bez problemu i z zachowaniem ostrożności odłowił osłabione stworzenie.
Bliższe oględziny wykazały, że nietypowym przybyszem okazała się rzadko spotykana i niewielka sowa włochatka. Przedstawicieli tego gatunku wyróżnia spora głowa z jasną szlarą, wyraźne białe „brwi” oraz żółte tęczówki.
Zwierzę miało problemy z poruszaniem się, dlatego funkcjonariusze przewieźli je prosto do Ptasiego Azylu w warszawskim ZOO. Na miejscu sowa od razu trafiła pod troskliwą opiekę weterynarzy.
Sowa włochatka to gatunek ściśle chroniony w Polsce
Warto zaznaczyć przy okazji tej akcji, że sowa włochatka (Aegolius funereus) podlega w naszym kraju ścisłej ochronie gatunkowej, a jej naturalnym domem są głównie stare bory iglaste.
Spotkanie tego drapieżnika w mieście należy do wyjątkowych rzadkości. Zazwyczaj taki widok oznacza, że osobnik zabłądził w trakcie migracji lub z innej przyczyny wymaga natychmiastowego wsparcia ekspertów.
Właściwa reakcja lokatora oraz sprawne działanie stołecznych strażników miejskich sprawiły, że ten niewielki drapieżnik zyskał szansę na bezpieczny powrót na łono natury.