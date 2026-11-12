Sowa włochatka na balkonie w Warszawie. Ten chroniony ptak to rzadkość w mieście

Sowa włochatka znaleziona na balkonie w Warszawie. Interweniowała straż miejska

Zgłoszenie od przejętego lokatora wpłynęło do dyżurnej straży miejskiej po południu 3 listopada. Mężczyzna poinformował o przebywającym na balkonie zwierzęciu, które ewidentnie wymagało szybkiej interwencji człowieka. Wysłany na miejsce patrol bez problemu i z zachowaniem ostrożności odłowił osłabione stworzenie.

Bliższe oględziny wykazały, że nietypowym przybyszem okazała się rzadko spotykana i niewielka sowa włochatka. Przedstawicieli tego gatunku wyróżnia spora głowa z jasną szlarą, wyraźne białe „brwi” oraz żółte tęczówki.

Zwierzę miało problemy z poruszaniem się, dlatego funkcjonariusze przewieźli je prosto do Ptasiego Azylu w warszawskim ZOO. Na miejscu sowa od razu trafiła pod troskliwą opiekę weterynarzy.

Sowa włochatka to gatunek ściśle chroniony w Polsce

Warto zaznaczyć przy okazji tej akcji, że sowa włochatka (Aegolius funereus) podlega w naszym kraju ścisłej ochronie gatunkowej, a jej naturalnym domem są głównie stare bory iglaste.

Spotkanie tego drapieżnika w mieście należy do wyjątkowych rzadkości. Zazwyczaj taki widok oznacza, że osobnik zabłądził w trakcie migracji lub z innej przyczyny wymaga natychmiastowego wsparcia ekspertów.

Właściwa reakcja lokatora oraz sprawne działanie stołecznych strażników miejskich sprawiły, że ten niewielki drapieżnik zyskał szansę na bezpieczny powrót na łono natury.

Warszawski Bieg Niepodległości