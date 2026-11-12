Patent z wodą z suszarki bębnowej bije rekordy popularności. A jest szkodliwy dla żelazka i innych urządzeń. Katastrofa gwarantowana

Popularny patent na ekologiczne wykorzystanie wody z suszarki bębnowej, zwłaszcza do żelazek, bije rekordy popularności w trendzie zero waste.

Eksperci ostrzegają, że ta z pozoru niewinna praktyka kryje pułapki – woda zawiera niewidoczne resztki detergentów i włókien.

Dowiedz się, dlaczego użycie wody z suszarki może prowadzić do poważnego uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji – nie ryzykuj!

Patent z wodą z suszarki bębnowej bije rekordy popularności

Suszarka bębnowa to niewątpliwie jeden z najlepszych wynalazków ostatnich dekad. Dzięki niej pranie schnie bez konieczności rozstawiania tradycyjnej suszarki w domu, a ubrania dzięki temu, że schną w kilkadziesiąt minut, nie śmierdzą stęchlizną. Korzystając z suszarki bębnowej, ograniczamy też wilgoć w powietrzu. Woda zbierana z suszarki bębnowej to produkt kondensacji wilgoci z ubrań podczas cyklu suszenia. Dotyczy to suszarek kondensacyjnych i z pompą ciepła, które zbierają wodę w specjalnym pojemniku. I właśnie wiele osób w nurcie zero waste postanawia wykorzystać tę wodę ponownie, na przykład uzupełniając nią zbiornik żelazka. Jednak ten bijący rekordy popularności patent niekoniecznie jest bezpieczny dla naszych sprzętów domowych. Dlaczego lepiej nie wykorzystywać wody z suszarki do żelazka, czy myjki parowej?

Woda z suszarki bębnowej do żelazka. Dlaczego lepiej tego nie robić?

Woda zbierana z suszarki bębnowej to produkt kondensacji wilgoci z ubrań. Choć jest uboga w minerały, nie jest to woda destylowana w ścisłym tego słowa znaczeniu i może zawierać zanieczyszczenia, które ograniczają jej bezpieczne zastosowanie. Podczas suszenia, drobne włókna z ubrań mogą zostać porwane przez strumień powietrza i osadzić się w pojemniku na wodę. Kolejną kwestią są detergenty, które stosujemy do prania ubrań. Choć większość z nich powinna zostać wypłukana z tkanin, woda kondensacyjna może zawierać mikroskopijne resztki tych substancji, zwłaszcza jeśli pranie było niedokładnie wypłukane. W związku z tym woda z suszarki nie nadaje się do żelazek i innych sprzętów domowych, w których zalecane jest używanie wody destylowanej. W wodzie są resztki detergentów i kłaczków, które mogą z czasem powodować zatykanie dysz, osadzanie się osadów na stopie żelazka lub nawet plamienie ubrań. Co ważne użycie wody z suszarki w jakimkolwiek sprzęcie AGD, niezgodnie z zaleceniami producenta, może skutkować utratą gwarancji lub uszkodzeniem urządzenia.

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