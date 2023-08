Psychotest na osobowość. Tylko wybrańcy losu zauważą to na obrazku. Te osoby są stworzone do wielkich czynów i przewodzenia innymi. Mają niedościgniony umysł

Jak prać ubrania, aby ich nie prasować?

Prasowanie ubrań to dla wielu osób prawdziwa zmora. Zrobią wszystko byle tylko uniknąć stania przy desce z żelazkiem w ręku. Na szczęście istnieje kilka sprytnych i skutecznych sposobów na suszenie i pranie ubrań bez prasowania. Te patenty z pewnością przypadną do gustu wielu osobom. Podstawową zasadą prania ubrań, aby się nie gniotły jest wkładanie mniejszej ilości odzieży do bębna. Dodatkowo nie wolno mieszać tkanin lekkich z ciężkimi, gdyż pod wpływem temperatury i wirowania będą się ugniatać. Niezwykle ważny w praniu ubrań, aby potem nie musieć ich prasować, jest sposób wkładania brudnej odzieży do bębna. Staraj się, aby były ułożone luźno w kostkę. Po zakończeniu prania, należy każde ubranie mocno strzepnąć. Te rady, jak prać ubrania, aby ich potem nie prasować z pewnością ułatwią życie tym, którzy wolą żelazko omijać szerokim łukiem.

Sposób na suszenie ubrań bez prasowania

Posiadacze suszarek automatycznych na pewno potwierdzą fakt, że tkaniny, które wyjmują po suszeniu są mocno pogniecione. Dlatego tak ważne jest, aby ubrania wyjąć i złożyć od razu po zakończeniu cyklu suszenia. Dodatkowo istnieje jeszcze jeden tajemniczy trik na suszenie ubrań, aby potem nie trzeba było ich prasować. Wystarczy przygotować garść kostek lodu i wrzucić je do bębna suszarki wraz z upraną odzieżą. Następnie, tak jak zwykle, nastawić odpowiedni program suszenia. Topniejące kostki lodu wytworzą parę, która rozprostuje wszelkie zagniecenia na ubraniach. Ten sposób sprawdzi się pod warunkiem, że nie załadujesz bębna do pełna, a maksymalnie na 1/3 jego pojemności.

