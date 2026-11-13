Wrzuć 2 sztuki do bębna i nastaw pranie. Zbierze sierść psa z ubrań co do sztuki. Bez konieczności stosowania rolki. Sposób na sierść psa na ubraniach

Sposób na sierść psa na ubraniach

Sierść psa na ubraniach to problem każdego właściciela czworonoga. Kłaczki naszego pupila znajdujemy nie tylko na swoich ubraniach, ale też na pościeli, dywanach, kanapie, kocach czy nawet firankach. Wtedy większość z nas zastanawia się jak pozbyć się sierści psa czy kota z ubrań i tekstyliów? Najpopularniejszą metodą jest ręczne zgarnianie jej za pomocą klejącej rolki. W przypadku dywanów z kolei często zaleca się odkurzenie ich specjalną szczotką. A co z ubraniami lub innymi tekstyliami domowymi? Oczywiście najłatwiej byłoby je po prostu uprać w pralce z nadzieją, że włoski zwierzaka odejdą od materiałów same. Tak niestety się nie dzieje i często wyjmujemy z bębna uprane rzeczy, które są wręcz porośnięte sierścią naszego pupila. Jednak dodając do prania specjalne piłeczki, szybko zażegnamy ten problem.

Wrzuć 2 sztuki do bębna i nastaw pranie. Zbierze sierść psa z ubrań co do sztuki

Podczas prania można skutecznie usunąć sierść z ubrań i tekstyliów, ale pod jednym warunkiem. Należy umieścić w bębnie raz z nimi dwie piłeczki, które będą w trakcie prania zbierać kłaczki oraz sierść. Kulki do prania zbierające sierść, często nazywane antykłaczkami to specjalne akcesoria wielokrotnego użytku, które pomagają oczyszczać ubrania z włosów, nitek i zwierzęcej sierści w trakcie cyklu prania. W efekcie po praniu wyjmiesz ubrania idealnie czyste.

Sposób na usunięcie sierści z koca podczas prania w pralce

Niektóre tekstylia domowe, takie jak koc również wymagają sposobu, który upora się z przyklejonymi do nich kłaczkami. A jest nim ocet, który działa jak zmiękczacz. Zmiękczone włókna koca łatwiej "puszczają" sierść podczas wirowania i płukania w pralce. Sierść nie jest tak mocno "wczepiona" w materiał. Co więcej, dodanie octu do prania koca sprawi, że potem sierść mniej się do niego przyczepia. A jak go zastosować? Wystarczy, że wlejesz pół szklanki octu do przegrody na płyn zmiękczający w szufladzie pralki i nastawisz program taki jak zwykle.

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