Groźne sceny w szkole w Olsztynie! Szarpanina uczniów, jeden miał przy sobie ostry przedmiot

W olsztyńskiej szkole doszło do niepokojącego incydentu, gdy szarpanina dwóch uczniów ujawniła posiadanie ostrego przedmiotu.

Siedemnastolatek miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę, który na szczęście nie został użyty dzięki szybkiej interwencji świadka.

Sprawą zajmują się funkcjonariusze.

Szarpanina dwóch uczniów w szkole w Olsztynie. Jeden z nich miał niebezpieczny przedmiot

Jak przekazała sierż. Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji, do zdarzenia doszło w sobotę, 10 października, około godziny 10 na terenie szkoły przy ulicy Metalowej. W zajściu uczestniczyli dwaj uczniowie w wieku 17 i 19 lat. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że między nastolatkami doszło do konfliktu, który podczas rozmowy przerodził się w szarpaninę.

- Świadek zdarzenia zauważył, że 17-latek ma przy sobie ostry przedmiot. Dlatego w dogodnym momencie po niego sięgnął i go odrzucił. Przedmiot ten nie został użyty w trakcie zajścia. Nikt nie został nim zraniony. Uczestnicy zajścia zostali rozdzieleni przez jednego z pedagogów – powiedziała policjantka.

Policja zabezpieczyła ostry przedmiot. Sprawę wyjaśniają funkcjonariusze

Policjantka zaznaczyła, że obaj uczniowie odnieśli obrażenia podczas szarpaniny. Zostali przewiezieni do komendy na badania. Po ich zakończeniu funkcjonariusze przeprowadzą z nimi kolejne czynności.

Policjanci zabezpieczyli również ostry przedmiot, który świadek odebrał 17-latkowi. Sierż. Izabela Bogacka nie potwierdziła, czy rzeczywiście była to maczeta. Jak wyjaśniła, oceną zabezpieczonego przedmiotu zajmą się biegli.