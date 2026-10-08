Pogoda w Olsztynie: 9-11 października

Mieszkańcy Olsztyna powinni przygotować parasole. Cały weekend, od 9 do 11 października, upłynie pod znakiem deszczu, choć jego natężenie będzie się zmieniać. Termometry wskażą podobne wartości każdego dnia, a najcieplejszym momentem weekendu okaże się sobota, kiedy słupki rtęci pokażą blisko 14 stopni Celsjusza. Warto jednak zwrócić uwagę na siłę wiatru, która będzie najwyższa na początku weekendu.

Początek weekendu z wiatrem i deszczem

Piątek, 9 października, rozpocznie weekend nie tylko opadami, ale i najsilniejszym wiatrem. Powieje ze średnią prędkością około 7 m/s, co może potęgować odczucie chłodu. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 13 stopni, a w nocy spadnie do około 9°C. Przez cały dzień spodziewane są słabe, ale odczuwalne opady deszczu.

Sobota: najcieplej, ale i najwięcej deszczu

W sobotę, 10 października, pogoda w Olsztynie przyniesie najwyższą temperaturę weekendu, sięgającą 14 stopni Celsjusza. Nocą termometry również wskażą około 9°C. Niestety, będzie to jednocześnie dzień z najbardziej intensywnymi opadami deszczu w trakcie całego weekendu. Wiatr wyraźnie się uspokoi i będzie wiał ze średnią prędkością około 4 m/s.

Niedziela przyniesie poprawę aury

Wyraźna zmiana nadejdzie w niedzielę, 11 października. Chociaż nadal możliwe są słabe opady, będą one znacznie mniejsze niż w poprzednich dniach. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około 14 stopni, a nocą utrzyma się na poziomie około 9°C. Wiatr pozostanie łagodny, z prędkością około 4 m/s, co stworzy znacznie przyjemniejsze warunki do spędzania czasu na zewnątrz.

Jak spędzić deszczowy weekend w Olsztynie?

Taka aura może zachęcać do spędzania czasu w domu, ale deszczowa pogoda nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności. To dobra okazja, by odwiedzić kryte obiekty sportowe lub kulturalne, które oferują schronienie przed deszczem. Niedziela, z mniejszą ilością opadów, stworzy z kolei lepsze warunki do krótkiego spaceru po parku, choć warto mieć przy sobie parasol na wszelki wypadek.

Dane pogodowe: OpenWeather