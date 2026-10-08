Weekend w Olsztynie pod znakiem deszczu. Jeden dzień przyniesie wyraźną zmianę

Redakcja se.pl
2026-10-08 8:24

Nadchodzący weekend, 9-11 października, przyniesie mieszkańcom Olsztyna pochmurną i deszczową aurę. Temperatury utrzymają się na stabilnym poziomie, jednak przez wszystkie trzy dni prognozowane są opady. Kluczowa okaże się niedziela, kiedy deszcz wyraźnie osłabnie, co może mieć znaczenie przy planowaniu wolnego czasu.

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Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Olsztynie: 9-11 października

Mieszkańcy Olsztyna powinni przygotować parasole. Cały weekend, od 9 do 11 października, upłynie pod znakiem deszczu, choć jego natężenie będzie się zmieniać. Termometry wskażą podobne wartości każdego dnia, a najcieplejszym momentem weekendu okaże się sobota, kiedy słupki rtęci pokażą blisko 14 stopni Celsjusza. Warto jednak zwrócić uwagę na siłę wiatru, która będzie najwyższa na początku weekendu.

Początek weekendu z wiatrem i deszczem

Piątek, 9 października, rozpocznie weekend nie tylko opadami, ale i najsilniejszym wiatrem. Powieje ze średnią prędkością około 7 m/s, co może potęgować odczucie chłodu. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 13 stopni, a w nocy spadnie do około 9°C. Przez cały dzień spodziewane są słabe, ale odczuwalne opady deszczu.

Sobota: najcieplej, ale i najwięcej deszczu

W sobotę, 10 października, pogoda w Olsztynie przyniesie najwyższą temperaturę weekendu, sięgającą 14 stopni Celsjusza. Nocą termometry również wskażą około 9°C. Niestety, będzie to jednocześnie dzień z najbardziej intensywnymi opadami deszczu w trakcie całego weekendu. Wiatr wyraźnie się uspokoi i będzie wiał ze średnią prędkością około 4 m/s.

Niedziela przyniesie poprawę aury

Wyraźna zmiana nadejdzie w niedzielę, 11 października. Chociaż nadal możliwe są słabe opady, będą one znacznie mniejsze niż w poprzednich dniach. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około 14 stopni, a nocą utrzyma się na poziomie około 9°C. Wiatr pozostanie łagodny, z prędkością około 4 m/s, co stworzy znacznie przyjemniejsze warunki do spędzania czasu na zewnątrz.

Jak spędzić deszczowy weekend w Olsztynie?

Taka aura może zachęcać do spędzania czasu w domu, ale deszczowa pogoda nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności. To dobra okazja, by odwiedzić kryte obiekty sportowe lub kulturalne, które oferują schronienie przed deszczem. Niedziela, z mniejszą ilością opadów, stworzy z kolei lepsze warunki do krótkiego spaceru po parku, choć warto mieć przy sobie parasol na wszelki wypadek.

Dane pogodowe: OpenWeather

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