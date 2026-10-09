Groźby ataku na szkołę w Szczytnie. 16-latek zatrzymany po przerażającym nagraniu!

Błyskawiczna akcja policji w Szczytnie

Wszystko zaczęło się w nocy, gdy wśród uczniów i rodziców w Szczytnie zaczęło krążyć niepokojące nagranie. Jak donosi "Tygodnik Szczytno", na filmie widać było zamaskowaną osobę trzymającą nóż. Postać kierowała groźby pod adresem konkretnych osób, wymieniając nazwę jednej ze szczycieńskich placówek i zapowiadając przemoc następnego dnia. Przerażeni rodzice natychmiast zaalarmowali policję. Służby potraktowały sprawę z najwyższą powagą i szybko ustaliły tożsamość autora nagrania.

- W związku z nagraniem, które pojawiło się w przestrzeni internetowej, na którym młody mężczyzna kieruje groźby dotyczące przeprowadzenia ataku na uczniów jednej ze szkół ponadpodstawowych w Szczytnie, informujemy, że policjanci niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia podjęli działania zmierzające do ustalenia tożsamości autora nagrania. W wyniku podjętych czynności dziś rano funkcjonariusze zatrzymali 16-letniego mieszkańca Szczytna, który jest odpowiedzialny za opublikowane nagranie. Nieletni został przewieziony do jednostki Policji, gdzie obecnie prowadzone są z jego udziałem czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia

- poinformowała w piątek Komenda Miejska Policji w Szczytnie.

Groził "dla żartu", poniesie realne konsekwencje

Zatrzymany 16-latek miał tłumaczyć swoje zachowanie jako niefortunny żart. Jednak w obliczu ostatnich wydarzeń w polskich szkołach, służby nie zamierzają pobłażać takim zachowaniom. Potwierdza to Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, która poinformowała o sprawie w mediach społecznościowych.

- Policjanci ze Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie ustalili i zatrzymali 16-latka, który nagrał i rozpowszechnił film, w którym groził atakiem w szkole na konkretne osoby. Miał to zrobić 'dla żartu'. Teraz zmierzy się z realnymi konsekwencjami swojego działania

- zapowiada policja wojewódzka.

"Krwawy piątek" i czarna seria w szkołach

Interwencja w Szczytnie to nie odosobniony przypadek. W ostatnim czasie służby odnotowują wzmożoną liczbę niepokojących sygnałów, które mają pojawiać się na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych. To tam miało paść hasło "krwawego piątku", rzekomo mającego być kulminacją ataków. W odpowiedzi na te doniesienia Komenda Główna Policji wydała oświadczenie, apelując o spokój.

- Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju, ale głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna

- przekazano rano w piątek w komunikacie Komendy Głównej Policji.

Napięta atmosfera jest pokłosiem serii tragicznych zdarzeń. W środę, 7 października, 19-letni uczeń zaatakował nożem 9 osób w szkole w Ostrołęce. Dzień później, w czwartek 8 października, 15-latek wtargnął do szkoły podstawowej, gdzie śmiertelnie ranił pracownicę placówki i zranił dwie inne osoby. Do podobnej interwencji jak w Szczytnie doszło też m.in. w Sierpcu, gdzie 17-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych za mówienie wśród rówieśników o planach zrobienia czegoś złego w szkole.

Policjanci ze Komendy Powiatowej Policji w #Szczytno ustalili i zatrzymali 16-latka, który nagrał i rozpowszechnił film, w którym groził atakiem w szkole na konkretne osoby. Miał to zrobić "dla żartu". Teraz zmierzy się z realnymi konsekwencjami swojego działania. https://t.co/6bqVU6XPxS— KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) October 9, 2026

19-latek dokonał ataku w szkole w Ostrołęce. Został doprowadzony do prokuratury