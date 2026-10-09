Po atakach w szkołach zapadają decyzje. W wielu placówkach nie będzie lekcji!

Jak podała Polska Agencja Prasowa, decyzje o zamknięciu placówek podjęto po ostatnich atakach na Mazowszu. W gminie Wyszków w piątek, 9 października zamknięte będą wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz przedszkola. Na miejscu zapewniona zostanie jedynie opieka nad uczniami.

Nieczynne będą również szkoły średnie m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Szkoły i przedszkola nie będą działać także w Piasecznie. Z kolei w Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by w piątek dzieci pozostały w domach.

Szkoły pod szczególnym nadzorem

Dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzane są także w innych miejscowościach. Legionowski ratusz poinformował o zamknięciu dwóch szkół w związku z niepotwierdzonymi przez służby informacjami, że placówki miały znaleźć się na liście powiązanej z internetowym wyzwaniem. Sprawą zajmują się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Warszawski ratusz nie rekomenduje odwoływania zajęć dydaktycznych. Zapowiedział jednak działania prewencyjne i dodatkowe patrole w pobliżu szkół.

Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do wzmożonej kontroli bezpieczeństwa, do szkół będą wpuszczani tylko uczniowie i pracownicy. Nie rekomendujemy odwoływania zajęć dydaktycznych. Przy szkołach pojawią się patrole Policji i Straży Miejskiej – przekazał stołeczny ratusz w mediach społecznościowych. Szczegółowe informacje mają trafić do rodziców za pośrednictwem dzienników elektronicznych.

Dwa ataki w ciągu dwóch dni

Decyzje samorządów są następstwem tragicznych wydarzeń w regionie. W czwartek (8 października)w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w gminie Wyszków 15-letni były uczeń zaatakował trzy osoby. Jedna z nich, 37-letnia pracownica szkoły, zmarła mimo podjętej reanimacji. Dwie pozostałe osoby zostały ranne.

Dzień wcześniej do ataku doszło w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób: pięcioro uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. Poszkodowani trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce. Według przekazanych informacji napastnik miał przy sobie również plecak z domowej roboty materiałem wybuchowym.

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W środę policja zatrzymała także 17-latka w Sierpcu. Nastolatek miał mówić kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli dwa noże, a w jego telefonie natrafili na wyszukiwania dotyczące planowanego ataku. Policję zawiadomił nauczyciel, który dowiedział się o wypowiedziach ucznia od innych nastolatków.

Samorządy apelują o spokój i korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji. Rodzice powinni sprawdzić komunikaty swoich szkół, ponieważ decyzje dotyczące organizacji zajęć mogą różnić się w zależności od miejscowości.