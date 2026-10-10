Skolim broni chłopca częstującego prababcię pizzą Książula. "Nie był tak krytyczny"

Test pizzy Książula. Nagranie z prababcią wywołało burzę

Obecnie to jeden z najchętniej oglądanych materiałów w polskiej przestrzeni internetowej. Chociaż wideo, na którym chłopiec podaje swojej prababci pizzę z ostrymi papryczkami od Książula, zostało usunięte z jego profilu na TikToku, to wciąż jest udostępniane i budzi ogromne kontrowersje. Część internautów chwali silną więź między Kubą a panią Zofią, inni zaś ostro krytykują wrzucanie tego typu treści do sieci. Największe oburzenie wywołała reakcja seniorki, która po spróbowaniu dania stwierdziła, że zaraz umrze.

Skolim stanął w obronie chłopca z nagrania

Wokalista, który sam aktywnie udziela się na TikToku i często organizuje tam transmisje na żywo dla fanów, również obejrzał to szeroko komentowane nagranie. Skolim w rozmowie z portalem ESKA.pl zdecydował się wziąć w obronę młodego twórcę.

Niejednoznaczna będzie moja odpowiedź. Ja też miałem prababcię, z którą miałem cudowną relację. Ludzie bardzo krytykują to dziecko. Ja widziałem więcej materiałów. Ta prababcia nagrywała: „Kubusiu, bo wkrótce wybieram się na tamten świat, dzisiaj ci pokażę, jak zrobić blok czekoladowy”. U mnie prababcia też często mówiła: „O, mnie już może nie być za rok” czy coś. I wiesz, najpierw jako dziecko, mały chłopiec mówiłem: „Babciu, co ty gadasz?”, a później już przytakiwałem, wiedziałem, że starsi ludzie czasem tak mają. I ja widzę u tego chłopca taką podobną relację, że ta prababcia zwraca się do niego, jak moja się zwracała do mnie.

Gwiazdor zaznaczył, że bez dogłębnej wiedzy o łączącej ich więzi nie powinno się ferować wyroków.

Może to niektórych gorszyć, a ja myślę, że prawnuczek ma z prababcią taką fajną relację, że lubią takie wygłupy robić i nie krytykowałbym jakoś dziecka. Trzeba by wiedzieć dokładnie, jaki jest gwóźdź tej relacji – czy ta babcia jest zmuszana, czy ta babcia kocha wnuczka i lubi takie wygłupy. Bo to, uwierz mi, że widziałem, że bardzo dużo się wiadro pomyj wylało na tego chłopca...

Nagranie z prababcią podbija sieć. Skolim reaguje

Muzyk zaapelował o powstrzymanie się od krytyki, przypominając, że obydwoje tworzyli wspólnie także inne, pozytywne materiały.

Słuchaj, znamy amerykańskie filmy. W amerykańskim filmie to by była część komedii, byłoby to śmieszne, każdy by się śmiał i to też ma aspekt humorystyczny. Jeśli ta babcia jest jakoś zmuszana do tego, no to jest to przykre. A jeśli po prostu babcia ma chwilowo, bo widziałem filmiki sprzed dwóch dni, że tam babcia blok czekoladowy robiła, jakieś przeziębienie... Starsi ludzie, gdy chorują, leżą. Ja, gdy będę przeziębiony, będę skakał po scenie, a babcia jak ma 90 lat, no to to wygląda zupełnie inaczej. Nie byłbym tak krytyczny wobec tego chłopca. Mają prababcia z prawnuczkiem taką relację, że takie filmiki sobie nagrywają i mają z tego radość.