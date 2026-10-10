Trump wściekły po ogłoszeniu Pokojowej Nagrody Nobla! Sam liczył, że ją dostanie

Donald Trump wściekły po ogłoszeniu Pokojowej Nagrody Nobla. Uderzył w Norwegię

Podczas wiecu wyborczego w Syracuse w stanie Nowy Jork Trump wielokrotnie krytykował Norwegię oraz działający w tym kraju Komitet Noblowski. Prezydent USA nie krył niezadowolenia z faktu, że tegoroczna nagroda nie trafiła w jego ręce.

- Pokojowa Nagroda Nobla została na zawsze zdyskredytowana przez garstkę radykalnych ideologów, którzy są przeciwko demokracji i wrogami cywilizacji - powiedział prezydent. - Nie zapomnimy, Norwegio - dodał potem

Amerykański prezydent, który chwilę wcześniej zagroził Iranowi zniszczeniem, przekonywał, że doprowadził do zakończenia ośmiu wojen. Jego zdaniem za każdy z tych konfliktów zasłużył na osobną Pokojową Nagrodę Nobla. Stwierdził również, że działania zmierzające do zakończenia wojen z Iranem oraz w Ukrainie przebiegają pomyślnie.

Trump nawiązał także do ubiegłorocznej laureatki, wenezuelskiej opozycjonistki Marii Coriny Machado, która przekazała mu swoją nagrodę. Polityczka nadal nie może wrócić do Wenezueli, mimo obalenia dyktatora Nicolasa Maduro. Prezydent USA odniósł się również do przejęcia kontroli nad wenezuelskimi złożami ropy naftowej, uzasadniając tę decyzję stwierdzeniem, że „do zwycięzcy należą łupy”.

Pokojowa Nagroda Nobla 2026 dla Navi Pillay. USA ogłosiły sankcje na MTK

Tegoroczną Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała pochodząca z Republiki Południowej Afryki prawniczka Navi Pillay. 85-letnia Navanethem „Navi” Pillay przez lata walczyła z apartheidem w swoim kraju, a także broniła między innymi Nelsona Mandeli. W późniejszym okresie pełniła funkcję sędzi Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego. Była również Wysoką Komisarz ONZ do spraw Praw Człowieka.

Wkrótce po ogłoszeniu decyzji o przyznaniu nagrody byłej sędzi MTK amerykański Departament Stanu poinformował o sankcjach wymierzonych w Międzynarodowy Trybunał Karny. Ich celem jest doprowadzenie do demontażu całej instytucji. Jak przekazało PAP źródło znające kulisy sprawy, decyzja o sankcjach była spodziewana, jednak początkowo ich ogłoszenie planowano dopiero na przyszły tydzień. Po przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla Pillay amerykańskie władze zdecydowały się przyspieszyć ten krok.