Potężna trąba powietrzna uderzyła w Sycylię! Samochody przewracały się na drodze, są ranni

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-10 7:59

Potężna trąba powietrzna przeszła przez południowo-zachodnią część Sycylii we Włoszech, siejąc ogromne zniszczenia. Żywioł przewracał samochody i uszkadzał budynki. Według doniesień włoskich mediów rannych zostało co najmniej dziewięć osób, w tym czworo dzieci. Mieszkańcy opowiadają o chwilach grozy, a w mediach społecznościowych pojawiają się dramatyczne nagrania. Sytuacja w regionie wciąż jest monitorowana.

Potężne tornado na Sycylii. Żywioł uderzył w Marsalę i Petrosino

Do gwałtownego zjawiska pogodowego doszło w południowo-zachodniej części Sycylii, w prowincji Trapani. Potężna trąba powietrzna pojawiła się w rejonie wybrzeża Biscione, na południe od Marsali, a następnie przemieściła się w kierunku miejscowości Petrosino.

Według lokalnych doniesień tornado miało pochodzenie mezocyklonalne, czyli było związane z wirującym prądem powietrza wewnątrz silnej burzy. Żywioł wyrządził znaczne szkody, uszkadzając budynki i przewracając samochody. Pojawiły się również informacje o osobach, które wskutek gwałtownego zjawiska zostały wyrzucone z pojazdów. Doniesienia te wymagają jednak potwierdzenia.

Jak przekazała włoska agencja prasowa ANSA, do miejscowego oddziału ratunkowego trafiło dziewięć osób, w tym czworo dzieci i pięcioro dorosłych. Poszkodowani doznali skaleczeń oraz innych niegroźnych obrażeń.

Mieszkańcy Sycylii przeżyli chwile grozy. „Nigdy wcześniej tak bardzo nie bałem się śmierci”

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania ukazujące potężny wir powietrzny oraz zniszczenia, jakie pozostawił po sobie żywioł. Jeden z mieszkańców opisał w serwisie X dramatyczne chwile, które przeżył podczas przejścia tornada.

– Nigdy wcześniej nie bałem się śmierci tak bardzo, jak kilka godzin temu. W ciągu zaledwie dwóch minut to coś powiększyło się czterokrotnie. Nadal się trzęsę, ale na szczęście w moim domu wszystko jest w porządku. W innych miejscach sytuacja wygląda znacznie gorzej. Wszędzie słychać syreny karetek. Panuje kompletny chaos – relacjonował.

Według napływających informacji nie można wykluczyć kolejnych przypadków obrażeń i zniszczeń. Skala szkód jest nadal ustalana, a sytuacja pozostaje dynamiczna.

Kolejne trąby powietrzne u wybrzeży Włoch

Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne zaobserwowano również w innych częściach Włoch. Kolejne wiry powietrzne zgłaszano wzdłuż wybrzeża prowincji Trapani oraz w rejonie Salento, na południu kraju. Jak dotąd nie pojawiły się jednak doniesienia o poważniejszych zniszczeniach spowodowanych przez te zjawiska.

Źródło: express.co.uk

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