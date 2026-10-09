Amerykanie chcą publicznej egzekucji Hasana. Były żołnierz zostanie rozstrzelany

Nidal Hasan, skazany na śmierć za zabicie 13 osób w bazie Fort Hood w 2009 roku, zostanie publicznie stracony przez rozstrzelanie.

Egzekucja odbędzie się 3 grudnia w Fort Hood, w czwartek o godzinie 13:00, i wykona ją pluton żołnierzy.

Będzie to pierwsza publiczna egzekucja w USA od 90 lat oraz pierwsza egzekucja wojskowa od 1961 roku, a decyzję zatwierdził prezydent Donald Trump.

Nidal Hasan ma zostać publicznie stracony. Decyzję zatwierdził Trump

Jak podaje amerykańska stacja Real America's Voice, powołując się na oficjalne słowa szefa Pentagonu, kara śmierci dla majora Nidala Hasana zostanie wykonana dokładnie 3 grudnia o godzinie 13:00. Nie jest to przypadkowa pora – to właśnie o tej godzinie w 2009 roku zamachowiec rozpoczął swoją krwawą rzeź na terenie teksańskiej bazy.

Pete Hegseth podkreślił, że zdrada ojczyzny i zamordowanie amerykańskich obywateli przez radykalnego islamistę wymagały stanowczej i jednoznacznej reakcji państwa. Wyrok zostanie wykonany przez rozstrzelanie, a pluton egzekucyjny będzie składał się z żołnierzy uzbrojonych w karabiny. Od czasów II wojny światowej amerykańska armia nie decydowała się na tak drastyczny i widowiskowy krok wobec jednego ze swoich oficerów.

Decyzja o upublicznieniu tego wydarzenia zapadła na najwyższych szczeblach władzy w Waszyngtonie. Jak donosi portal Axios, prezydent Donald Trump zatwierdził rekomendację przedstawioną bezpośrednio przez Pentagon.

Masakra w Fort Hood sprzed lat. Zginęło 13 osób

Przypomnijmy, do jakich przerażających wydarzeń doszło 5 listopada 2009 roku w Teksasie. Nidal Hasan, pełniący wówczas służbę jako psychiatra wojskowy, otworzył ogień do nieuzbrojonych żołnierzy w centrum przygotowań do misji zagranicznych. Strzelanina w bazie Fort Hood zakończyła się śmiercią 12 wojskowych oraz jednego cywila, a kolejne 32 osoby odniosły poważne obrażenia ciała.

Napastnik został ostatecznie obezwładniony, a w 2013 roku sąd wojskowy uznał go za winnego wszystkich 13 zarzutów morderstwa z premedytacją oraz 32 zarzutów usiłowania zabójstwa.

Sonda Czy w Polsce powinna obowiązywać kara śmierci? tak nie nie mam zdania