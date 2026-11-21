Niezwykły proces bez ławy przysięgłych

Sprawa od początku budziła ogromne zainteresowanie amerykańskich mediów. Kosowski podjął bowiem niezwykle rzadką decyzję: zrezygnował zarówno z usług adwokatów, jak i z procesu przed ławą przysięgłych. O swoim losie pozwolił zdecydować wyłącznie sędziemu Josephowi Bulone. Podczas postępowania sam się bronił i nie przedstawił świadków ani materiałów przemawiających na swoją korzyść. Jak podaje CNN, nawet na etapie wymiaru kary odmówił przedstawienia argumentów mających uchronić go przed karą śmierci.

W piątek sędzia ogłosił przygotowane wcześniej orzeczenie.

- Sąd stwierdza, że oskarżony zgodnie z prawem stanu Floryda utracił prawo do życia - powiedział Joseph Bulone, cytowany przez CNN.

Od wieloletniego sporu do „obsesji”

Według śledczych motywem zbrodni był ciągnący się od lat konflikt prawny. Kosowski pozwał swoich byłych współpracowników w sporze dotyczącym rozliczeń i działalności medycznej. Prawnik Steven Cozzi reprezentował stronę przeciwną.

Prokuratorzy przekonywali, że chirurg stopniowo popadł w obsesję na punkcie adwokata. Zebrane dowody wskazywały, że śledził jego aktywność w internecie, obserwował jego dom oraz kancelarię, a także gromadził informacje o jego życiu prywatnym. Według oskarżenia zabójstwo zostało szczegółowo zaplanowane wiele miesięcy wcześniej.

Zabójstwo w kancelarii

Do zbrodni miało dojść 21 marca 2023 r. w budynku kancelarii Blanchard Law w Largo na Florydzie. Jak ustalili śledczy, Cozzi wyszedł ze swojego gabinetu do łazienki i już nigdy do niego nie wrócił.

Monitoring zarejestrował mężczyznę wchodzącego do budynku, a kilka godzin później osobę przewożącą wózek w kierunku parkingu. Prokuratura twierdziła, że był to Kosowski, który po zabójstwie wywiózł ciało prawnika. Według ustaleń śledczych zwłoki trafiły do kontenera na odpady w odległej części Florydy, a następnie na wysypisko śmieci, zanim policja zdążyła zabezpieczyć miejsce. Ciała nigdy nie odnaleziono.

Kluczowe dowody bez odnalezienia ciała

Brak ciała ofiary nie przeszkodził prokuraturze w zbudowaniu obszernego materiału dowodowego. Jak informowały lokalne media z Florydy, krew Cozziego znaleziono m.in. w samochodzie Kosowskiego, a także na kamizelce kuloodpornej znajdującej się w innym pojeździe należącym do lekarza. Analizy DNA dodatkowo potwierdziły związki oskarżonego z miejscem zbrodni.

Podczas aresztowania śledczy zabezpieczyli również niemal 300 tys. dolarów w gotówce, dwa paszporty oraz przedmioty określane przez prokuratorów jako „murder bag”, czyli zestaw mogący służyć do przygotowania i ukrycia zbrodni. W historii wyszukiwania komputera Kosowskiego znaleziono również zapytania dotyczące środków paraliżujących, specjalistycznych wózków transportowych oraz danych związanych z Cozzim.

Od emigranta z Polski do absolwenta prestiżowych uczelni

Podczas rozprawy dotyczącej wymiaru kary specjalny pełnomocnik wyznaczony przez sąd przypomniał historię życia skazanego. Kosowski urodził się w Polsce, a jako dziecko wyemigrował z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Dorastał w Kansas i Nowym Meksyku. Później ukończył studia medyczne w Dartmouth College, jednej z uczelni należących do prestiżowej Ivy League, a następnie zrobił karierę jako chirurg plastyczny.

Sędzia uznał jednak, że okoliczności łagodzące nie mają większego znaczenia wobec charakteru popełnionej zbrodni. W uzasadnieniu podkreślił, że zabójstwo zostało dokonane w sposób „zimny, wyrachowany i zaplanowany”.

Przed nim wieloletnia batalia o życie

Amerykańskie media zwracają uwagę, że wyrok nie oznacza natychmiastowego wykonania kary. W sprawach o karę śmierci procedura odwoławcza trwa zwykle wiele lat. Kosowski trafi pod opiekę Departamentu Więziennictwa Florydy i będzie mógł złożyć apelację od wyroku.

Dla rodziny Stevena Cozziego zakończenie procesu nie oznacza jednak pełnego zamknięcia sprawy. Jak podkreślali prokuratorzy cytowani przez portal Florida Politics, bliscy prawnika wciąż nie odzyskali jego ciała i nigdy nie mogli godnie go pochować.

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