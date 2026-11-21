Wielka premiera GTA VI i kontrowersje wokół gry

Najnowsza odsłona cyklu, czyli Grand Theft Auto VI, zadebiutowała dokładnie 13 lat po premierze poprzedniej części, zabierając użytkowników do świata przestępców w fikcyjnym stanie wzorowanym na Florydzie. Stacja Fox News zwraca uwagę, że tytuł ten daje odbiorcom ogromną swobodę w odkrywaniu cyfrowego świata i podejmowaniu różnorodnych działań, które obejmują zarówno zwykłe kupowanie jedzenia, jak i wyjątkowo brutalne przestępstwa.

Dodatkowo cały cykl GTA od wielu lat uchodzi za jeden z najbardziej kontrowersyjnych tytułów w historii elektronicznej rozrywki. Twórcy regularnie mierzą się z krytyką dotyczącą ukazywania przemocy, przestępczości i wątków seksualnych, co ostatecznie przełożyło się na przyznanie grze GTA VI kategorii wiekowej M, przeznaczonej dla osób od 17. roku życia.

Amerykańska policja apeluje do fanów GTA VI

Według doniesień stacji Fox News amerykańscy stróże prawa opublikowali w mediach społecznościowych specjalne komunikaty skierowane do miłośników GTA, ostrzegając w nich, że odtwarzanie wirtualnych przestępstw w rzeczywistości przyniesie dotkliwe skutki prawne.

„GTA nie jest prawdziwym miejscem, ale Atlanta tak!” - przekazała policja stanu Georgia, dodając, by gracze nie przenosili komputerowych scenariuszy na ulice.

„Nie myl wirtualnej rozrywki z życiem. Jazda po pijanemu, brawurowa jazda, kradzieże samochodów i przemoc mają realne konsekwencje” - ostrzegli funkcjonariusze.

GTA is not a real place, but Atlanta is!🎮 Don't confuse virtual entertainment with real-life decisions. Drunk driving, reckless driving, auto theft and violence have real consequences. Keep it in the game. Don't bring it to our streets. https://t.co/Y7PdJFHLsZ— Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) November 17, 2026

Policja z USA ostrzega graczy przed konsekwencjami

Głos w sprawie zabrali także mundurowi z Denver, którzy przypomnieli o zakazie kradzieży samochodów oraz konsekwencjach łamania prawa.

W oficjalnym oświadczeniu tamtejszej jednostki znalazły się słowa:

„Przypominamy: uciekanie przed policją jest nadal nielegalne. (...). Gorąco zachęcamy do grania w Grand Theft Auto z kanapy. Wy zajmijcie się wirtualnymi ulicami, my zajmiemy się prawdziwymi. Postarajcie się, żebyśmy nie stali się częścią waszych misji”.

Z kolei departament policji z teksańskiego San Antonio opublikował na swoich profilach społecznościowych specjalne nagranie wideo przygotowane z myślą o graczach.

W materiale tym teksańscy stróże prawa zwrócili się do odbiorców, mówiąc:

„Nie chcielibyśmy zobaczyć waszych umiejętności w prawdziwym życiu. Grajcie ostro, żyjcie odpowiedzialnie”.

Do akcji dołączyli również funkcjonariusze z San Juan, którzy podsumowali sytuację krótkim stwierdzeniem, że „to, co dzieje się w GTA VI, zostaje w GTA VI”.