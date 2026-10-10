Kuba Szmajkowski szczerze o coming oucie i związku na odległość z Emilio. Ma w planach bycie ojcem

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-10 7:00

Kuba Szmajkowski (24 l.) to jeden z kilku polskich wokalistów, którzy dokonali publicznego coming outu i zaprezentowali partnera. Artysta w zeszłym roku wyznał, że jest w związku ze Szwedem o polskich korzeniach, Emilio. Teraz muzyk uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego i planów na przyszłość w magazynie skierowanym do osób LGBTQ+.

W 2025 roku Kuba Szmajkowski pokazał oficjalnie swojego partnera. Jego wyznanie spotkało się z ciepłym przyjęciem internautów. Chociaż samo dotarcie do coming outu było trudną drogą, dzisiaj młody muzyk czuje się zdecydowanie mocniejszy. W wywiadzie dla magazynu "Replika", poruszającego tematykę dotyczącą osób ze społeczności LGBTQ+ w Polsce, wokalista opowiedział m.in. o potencjalnych zaręczynach z Emilio i rodzicielstwie.

Kuba Szmajkowski o ślubie i ojcostwie. "Czuję instynkt"

Kuba Szmajkowski zdobył popularność dzięki formatom takim jak "The Voice Kids", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i krajowym preselekcjom do Eurowizji. Artysta żyje w ciągłym pędzie. W ostatnim czasie pokonał przeciwności zdrowotne, dokonał coming outu i zaprezentował fanom mini-album o tytule "Don Julio". Na niedługo po udostępnieniu swojej pierwszej w karierze EP-ki Szmajkowski porozmawiał z dziennikarzami "Repliki".

Podczas wywiadu przyznał, że zależy mu na małżeństwie i rodzicielstwie. Dodaje równocześnie, że tego rodzaju decyzje odkłada jeszcze w czasie, a na razie stawia jeszcze na inne cele.

- Bardzo bym chciał poślubić mężczyznę mojego życia, bo to piękne przypieczętowanie wspólnej drogi i deklaracja w stylu "forever and ever". Myślę więc, że kiedyś to nastąpi, ale na spokojnie. (śmiech) Najpierw wspólne mieszkanie, potem zaręczyny, a na końcu ślub - czytamy w magazynie. - Bardzo bym chciał zostać ojcem. Czuję instynkt rodzicielski i wiem, że odnajdę się w roli taty. Mam jednak dopiero dwadzieścia cztery lata, więc na ten moment nie wyobrażam sobie siebie z dzieckiem. Muszę się jeszcze wyszaleć - dodał szczerze wokalista.

Chłopakiem Kuby Szmajkowskiego jest Emilio Araya, tancerz polsko-chilijskiego pochodzenia mieszkający w Szwecji. Ich relacja to na ten moment związek na odległość. Wokalista i jego partner przemieszczają się co jakiś czas na trasie Warszawa-Sztokholm, co udaje im się zgrywać z obowiązkami zawodowymi.

Kuba Szmajkowski. Na miniaturowym zdjęciu artysta ze swoim partnerem Emilio. O ich relacji przeczytasz na SE.
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Piosenkarz o swoim coming oucie i reakcji bliskich

Kuba Szmajkowski ujawnił światu swoją nieheteronormatywną orientację w 2025 roku, ale najbliżsi wiedzieli o tym od lat. Dorastający na oczach widzów artysta zauważył, że podobają mu się mężczyźni w czasie, w którym oglądaliśmy jego występy w telewizyjnym show "The Voice Kids". Reakcja bliskich była dla niego wówczas wsparciem, ale z rówieśnikami bywało gorzej.

- Myślę, że to było za czasów "The Voice Kids". Miałem wtedy chyba z czternaście albo piętnaście lat. Nie rozkminiałem tego jednak wtedy jakoś dogłębnie – wiedziałem po prostu, że coś jest na rzeczy, ale powiedziałem o tym tylko mamie, siostrze i najbliższym przyjaciołom. [...] Przykre sytuacje zdarzały się w szkole. Choć nie dokonałem coming outu przed środowiskiem szkolnym, byłem wyzywany i wyśmiewany - wyznał Szmajkowski.

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