Wołodymyr Zełenski wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. "Mamy dość"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-10-15 7:54

Ukraina zamierza ponownie uderzać w rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o zniesieniu zakazu takich ataków, który wcześniej wprowadzono na prośbę Stanów Zjednoczonych. Decyzja jest związana z dalszymi rosyjskimi ostrzałami, problemami z dostępem do amerykańskich informacji wywiadowczych oraz zakłóceniami w działaniu systemu Starlink - mówił Zełenski. „Mamy dość” – oświadczył w wywiadzie dla „Financial Times”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na tle flagi Unii Europejskiej. O atakach na rafinerie przeczytasz na SE.
Autor: Action Press/ AKPA

Wołodymyr Zełenski wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Krytykuje działania USA

Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że ukraińska armia wznowi ataki na rafinerie na terytorium Rosji. Prezydent wyjaśnił powody tej decyzji w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Financial Times”. 

„Zakaz został zniesiony. Mamy dość” – powiedział Zełenski, odnosząc się do wcześniejszego wstrzymania uderzeń na rosyjskie obiekty energetyczne.

Ukraiński prezydent powiedział, że przez trzy dni jego kraj nie atakował rosyjskich rafinerii. W ten sposób Kijów chciał spełnić prośbę Waszyngtonu, który zabiegał o ograniczenie wzajemnych uderzeń w infrastrukturę energetyczną. Według Zełenskiego rosyjska armia nadal jednak ostrzeliwała ukraińskie elektrownie i inne ważne obiekty. Prezydent podkreślił, że tylko w ostatnim tygodniu w wyniku rosyjskich uderzeń zginęło ponad 100 cywilów. W tej sytuacji Ukraina postanowiła zakończyć trzydniową przerwę i wrócić do atakowania rosyjskich zakładów przetwarzających ropę naftową.

Zełenski oskarża USA o utrudnianie walki z Rosją. Wyliczył swoje problemy

Zełenski mówił też o swoich problemach ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi przede wszystkim o utrudnienia w otrzymywaniu amerykańskich danych wywiadowczych, które pomagają ukraińskim wojskom wykrywać zagrożenia i przygotowywać się na rosyjskie ataki - argumentował.

Dodatkowym utrudnieniem są zakłócenia w pracy systemu Starlink, należącego do firmy SpaceX Elona Muska. Ukraińscy żołnierze wykorzystują internet satelitarny do utrzymywania łączności i kierowania dronami. Problemy z jego działaniem komplikują prowadzenie operacji wojskowych - podkreślał Zełenski. Jego zdaniem uderzenia w rosyjskie rafinerie mają osłabić gospodarkę Rosji i utrudnić jej finansowanie wojny. 

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