Ciało 16-latki w internacie szkoły muzycznej. Są pierwsze wyniki sekcji zwłok

Tragedia w szkole muzycznej. Znaleziono ciało 16-letniej uczennicy w Olsztynie

Tragiczne odkrycie w internacie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie. W czwartek rano, 8 października, znaleziono tam martwą 16-letnią uczennicę. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do jej śmierci. Sprawą zajmuje się policja, a postępowanie nadzoruje prokuratura.

Radio Olsztyn poinformowało, że przeprowadzono już sekcję zwłok dziewczyny. O jej wynikach mówił w poniedziałek, 12 października, Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Martwa nastolatka w internacie. Sekcja zwłok nie wykazała śladów przemocy

Badanie ciała nastolatki nie wykazało obrażeń wskazujących na to, że dziewczyna mogła paść ofiarą przemocy. Na obecnym etapie śledztwa prokuratura nie ma podstaw, by podejrzewać udział innych osób w jej śmierci.

„Sekcja została przeprowadzona. Nie wykazała żadnych obrażeń ani mechanizmów wskazujących na przemoc” – przekazał prokurator Daniel Brodowski.

Sekcja nie pozwoliła jednak odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: dlaczego 16-latka zmarła? Aby to wyjaśnić, pobrano próbki do dalszych badań toksykologicznych.

Jak podaje Radio Olsztyn, na wyniki tych analiz trzeba będzie poczekać kilka tygodni. Mogą one pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci uczennicy.

Śledczy będą przesłuchiwać świadków. Trwa postępowanie

Prokuratura prowadzi sprawę w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak jedynie wstępna kwalifikacja prawna, która ma umożliwić dokładne zbadanie okoliczności tragedii.

W czasie oczekiwania na wyniki badań policjanci będą wykonywać kolejne czynności. Zaplanowano przede wszystkim przesłuchania świadków, które mogą pomóc ustalić, co wydarzyło się przed śmiercią dziewczyny.

Na razie śledczy nie wskazują żadnej osoby, która mogłaby odpowiadać za śmierć nastolatki. Dokładna przyczyna zgonu pozostaje nieznana, a postępowanie nadal trwa.

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