Policja Warmińsko-Mazurska ujawnia, że sprawa dotycząca przestępczego procederu związanego z tą konkretną grupą rozpoczęła się w kwietniu 2025 roku, kiedy do Komendy Powiatowej Policji w Ełku zgłosiła się kobieta pokrzywdzona oszustwem metodą "na pracownika banku". Zadzwonili do niej przestępcy, którzy przekonali ją, że ktoś próbuje zaciągnąć pożyczki na jej dane. Wmawiali, że aby uchronić oszczędności przed utratą, musi wpłacić je na tzw. konto techniczne. Kobieta, postępując zgodnie z instrukcjami oszustów, przekazała 135 tysięcy złotych.

- Wyjaśnieniem okoliczności sprawy zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Żmudna i skrupulatna praca operacyjna oraz szereg czynności dochodzeniowo-śledczych, prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, przyniosły efekty. Policjanci ustalili osoby mające związek z przestępczym procederem i dotarli do nich - przekazują przedstawiciele służb.

W czerwcu 2025 roku funkcjonariusze zatrzymali podejrzanych na terenie Warszawy, Gdańska i Wrocławia. W tej sprawie przeciwko 6 osobom skierowano akt oskarżenia do sądu. Wśród nich byli m.in. werbujący osoby, na których dane zakładano rachunki bankowe. To właśnie na te konta trafiały skradzione pieniądze, które następnie przelewano na portfele kryptowalutowe. Osoby, których dane wykorzystywano do zakładania rachunków, były pozyskiwane za pośrednictwem fałszywych ofert pracy publikowanych na portalach społecznościowych.

Oszukali 34 osoby z całego kraju w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Ogromna wartość strat

Śledztwo wykazało, że podejrzani oszukali 34 osoby z całego kraju, a łączna wartość strat spowodowanych ich działalnością wyniosła ponad 2 miliony złotych. Przestępczy proceder trwał od marca do czerwca 2025 roku. Podczas przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny wykorzystywany do popełniania przestępstw.

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- Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 43-latka, 21-latek i 22-latek usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw. Decyzją sądu cała trójka została tymczasowo aresztowana. Pozostałe osoby odpowiedzą za pomocnictwo w oszustwie - podaje policja warmińsko-mazurska.

Śledczy przypominają, że za oszustwo Kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. Część z podejrzanych uczyniła z przestępczego procederu stałe źródło dochodu. W ich przypadku kara może wynieść nawet 15 lat pozbawienia wolności.

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